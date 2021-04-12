Evde karantina uygulaması bugün başladı

"Güvende kal" adlı ev karantinası uygulamasını KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tanıttı.

‘Güvende Kal’ uygulaması 5 bileşenden oluşuyor:

Yönetim ekranı

Karantina takip cep telefonu uygulaması

Akıllı bileklik

Karantina takip merkezi

Saha operasyonu

Havaalanından eve geçişte 15 dakikalık duraklamada bileklik alarm verecek

Havalimanından eve giderken bilekliğe sahip kişinin maksimum 15 dakika duraklaması halinde bilekliğin yetkililere uyarı gönderecek

Bilekliğin alarm verdiği durumlar

Karantina bölgesi dışına çıkılması

Bileklik bağlantısının bir şekilde koparılması

Uygulamanın telefondan silinmesi

Rastgele ev ziyaretleri yapılacak

7 gün 24 saat denetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilekliklerin yanı sıra 150 kişilik bir ekip de takip konusunda sürekli görev başında olacak ve rastgele ev ziyaretleri de yapılarak takip sürdürülecek..