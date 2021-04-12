Evde karantina uygulaması bugün başladı

"Güvende kal" adlı ev karantinası uygulamasını KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tanıttı.
‘Güvende Kal’ uygulaması 5 bileşenden oluşuyor:
- Yönetim ekranı
- Karantina takip cep telefonu uygulaması
- Akıllı bileklik
- Karantina takip merkezi
- Saha operasyonu
Havaalanından eve geçişte 15 dakikalık duraklamada bileklik alarm verecekHavalimanından eve giderken bilekliğe sahip kişinin maksimum 15 dakika duraklaması halinde bilekliğin yetkililere uyarı gönderecek
Bilekliğin alarm verdiği durumlar
Karantina bölgesi dışına çıkılması
Bileklik bağlantısının bir şekilde koparılması
Uygulamanın telefondan silinmesi
Rastgele ev ziyaretleri yapılacak
7 gün 24 saat denetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilekliklerin yanı sıra 150 kişilik bir ekip de takip konusunda sürekli görev başında olacak ve rastgele ev ziyaretleri de yapılarak takip sürdürülecek..