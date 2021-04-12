banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemide huzurlu bir masal
Pandemide huzurlu bir masal
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
“İstikrar” ya da “ben yok, biz varız”
“İstikrar” ya da “ben yok,...
Aşı gelmezse B planımız var mı?
Aşı gelmezse B planımız var...
banner376
Flaş Haber
YDÜ'de panik!
Kapat

Evde karantina uygulaması bugün başladı

Ercan Havalimanı'na bugün sabah saatlerinde gelen ilk uçakla birlikte başlayan uygulamanın tanıtımı Dışişleri Bakanlığında yapıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:39
Evde karantina uygulaması bugün başladı
banner337

"Güvende kal" adlı ev karantinası uygulamasını KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tanıttı.

‘Güvende Kal’ uygulaması 5 bileşenden oluşuyor:

  • Yönetim ekranı
  • Karantina takip cep telefonu uygulaması
  • Akıllı bileklik
  • Karantina takip merkezi
  • Saha operasyonu

Havaalanından eve geçişte 15 dakikalık duraklamada bileklik alarm verecek

banner341
Havalimanından eve giderken bilekliğe sahip kişinin maksimum 15 dakika duraklaması halinde bilekliğin yetkililere uyarı gönderecek

Bilekliğin alarm verdiği durumlar

Karantina bölgesi dışına çıkılması
Bileklik bağlantısının bir şekilde koparılması
Uygulamanın telefondan silinmesi

Rastgele ev ziyaretleri yapılacak

7 gün 24 saat denetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilekliklerin yanı sıra 150 kişilik bir ekip de takip konusunda sürekli görev başında olacak ve rastgele ev ziyaretleri de yapılarak takip sürdürülecek..

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2021 11:44
Anahtar Kelimeler:
KKTC Evde Karantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex'den açıklama
Cypfruvex'den açıklama
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Ev karantinasına uymayanlar YANDI!
Ev karantinasına uymayanlar YANDI!
Zaroğlu meclise gidemedi
Zaroğlu meclise gidemedi
YDÜ'de panik!
YDÜ'de panik!
Özersay'dan hükümete öneri
Özersay'dan hükümete öneri
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan'da da ihtiyaçlı kişileri unutmadı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan'da da ihtiyaçlı kişileri unutmadı
Hellim ile ilgili nihai karar bugün
Hellim ile ilgili nihai karar bugün
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim