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Ev karantinasına uymayanlar YANDI!

Sağlık Bakanı Ünal üstel "Güvende kal" uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu..

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:59
Ev karantinasına uymayanlar YANDI!
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Bugün uygulamaya giren ev karantinası için kişilerin KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamanın cep telefonuna indirilerek uygulamada kayıt ve ödeme işlemlerinin yapılmış olması gerekiyor.

Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulamasının tanıtım toplantısı ise bugün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda yapıldı.

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel konu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde ilk etapta 35 kişinin bu imkandan faydalanacağını açıkladı.

Üstel, evde karantina sistemi kurallarına uymayanlara 5 asgari ücret ceza kesileceğini, hemen tutuklanarak karantina merkezine götürüleceklerini söyledi.

Üstel, denetimlerin Belediye, polis, Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde yürütüleceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ev Karantinasıünal üstel
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