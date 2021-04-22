Ev karantinasına uymayan şahsa 22 bin TL ceza kesildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemini ihlal eden Büşra Topan Yaldızsal adlı turiste 22 bin TL’lk ceza kesildi. KKTC’de 12 Nisan’da Covd-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlatıldı. Türkiye’den ülkeye dün giriş yapan ve “12 yaşından küçük çocukların ve ebeveyinlernin evde karantina şartı” kapsamına giren Büşra Topan Yaldızsal adlı turstin yasakları birden fazla ihlal ettiği tespit edildi. Büşra Topan Yaldızsal adlı turstin, uygulama kapsamında ülkeye girişte havalmanında imzalanan beyannamede belirtilen ikametgahın dışında olduğu tespit edildi. Instagram hesabından kayınvalidesinde ifadesiyle yer bildiriminde bulunan Yaldızsal, yasağı nasıl deldiğin sosyal medya hesabından takpiçilerine anlattı.
EN YÜKSEK PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Durumu fark eden KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri durumu polise bildirdi. Hakkında işlem başlatılan Yaldızsal’a toplamda 22 bin TL para cezası kesilerek KKTC Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezde karantina altına alındı.
224 KİŞİ ELEKTRONİK BİLEKLİKLE KONTROL EDİLİYOR
Öte yandan, ülkede Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması 12 Nisan’da başlatılmıştı.