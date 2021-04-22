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Ev karantinasına uymayan şahsa 22 bin TL ceza kesildi

22 Nisan 2021 Perşembe 22:49
Ev karantinasına uymayan şahsa 22 bin TL ceza kesildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemini ihlal eden Büşra Topan Yaldızsal adlı turiste 22 bin TL’lk ceza kesildi. KKTC’de 12 Nisan’da Covd-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlatıldı. Türkiye’den ülkeye dün giriş yapan ve “12 yaşından küçük çocukların ve ebeveyinlernin evde karantina şartı” kapsamına giren Büşra Topan Yaldızsal adlı turstin yasakları birden fazla ihlal ettiği tespit edildi. Büşra Topan Yaldızsal adlı turstin, uygulama kapsamında ülkeye girişte havalmanında imzalanan beyannamede belirtilen ikametgahın dışında olduğu tespit edildi. Instagram hesabından kayınvalidesinde ifadesiyle yer bildiriminde bulunan Yaldızsal, yasağı nasıl deldiğin sosyal medya hesabından takpiçilerine anlattı.

EN YÜKSEK PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Durumu fark eden KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri durumu polise bildirdi. Hakkında işlem başlatılan Yaldızsal’a toplamda 22 bin TL para cezası kesilerek KKTC Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezde karantina altına alındı.

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KKTC’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulamasına ilişkin yasada “Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ncı maddesinin (2)nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Sağlık Bakanlığı’nca imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler” maddeleri yer alıyor.

224 KİŞİ ELEKTRONİK BİLEKLİKLE KONTROL EDİLİYOR 

Öte yandan, ülkede Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması 12 Nisan’da başlatılmıştı.

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