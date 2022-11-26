banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli...
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!
banner404

Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu

26 Kasım 2022 Cumartesi 00:50
Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu

Yasallaşıp yürürlüğe girmesi talep edilen Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

KAYAD ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı daha önce ivediliği alınan ancak kadük olan Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yeniden Meclise sundu.

Verilen bilgiye göre, öneri Meral Akıncı başkanlığındaki heyet tarafından, milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Fide Kürşat'a takdim edildi.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers birer konuşma yaparak yasanın ve günün önemine dikkat çekti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Kadın Örgütü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı
CTP Kadın Örgütü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı
Bahar Denizoğlu davetden davete koşuyor
Bahar Denizoğlu davetden davete koşuyor
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
Tatar: “Eşitlik temelinde bir anlaşmayı reddeden Rumlarla bizim bu yolu yürüme durumumuz yoktur, olmayacaktır”
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
İlk kar yağışı Trodos'a başladı
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
“KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devletli çözüm ile ezberleri bozduk
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Harmancı: LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada
Sağanak yağmur bekleniyor!
Sağanak yağmur bekleniyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim