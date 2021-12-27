Etimesgut Belediyesi, Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti

Enver Demirel ve beraberindeki heyet burada K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi. Görüşmede, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Mahmut Özçınar, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ettiği görüşmede, Türkiye ile KKTC’deki belediyeler arasındaki ilişki ve işbirliklerinin gelişmesi açısından bu gibi temasların önemine değindi.

Özçınar görüşmede ayrıca, KKTC’deki belediyelerin işleyişi ve K. T. Belediyeler Birliği’nin faaliyetleri anlatarak, birliğin yer aldığı binanın tarihi hakkında da bilgiler verdi.



Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapılarak anı fotoğrafı çekildi.