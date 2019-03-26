Lefkoşa, 26 Mart 19 : Etel ve Alsancak 1’inci Uluslararası Jazz festivali, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Gillham Vineyard ve Alsancak Belediyesi işbirliğinde, bu yıl ilki düzenlenecek, Etel ve Alsancak Uluslararası Caz Festivali kapsamında, Nisan Ayı sonunda, Kuzey Kıbrıs’ta caz rüzgarları esecek.

İtalya, İsrail Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan, 4 grubun katılımıyla gerçekleşecek 4 günlük festivalde, Gillham Vineyard, Alsancak Köy Meydanı ve Alsancak sinemasında, toplam 6 konser verilecek.

Festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan önemli Jazz Festivallerinde sahne alan, İtalya’dan Sygarpie and Candymen, İsrail’den Yucal Vilner Quatret ve Türkiye’den Çağıl Kaya ve Orkestrası yanında, Kuzey Kıbrıs’tan da sanatçı Fikri Karayel sahne alacak.

Etel ve Alsancak,1’inci Uluslararası Jazz Festivaliyle ilgili bugün, Gillham Vineyard Hotel’de basın toplantısı düzenlendi.

Gillham Vineyard Hotel İşletme Sorumlusu Maor Friedman, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilke imza atarak, uluslararası bir Jazz Festivalini hayat geçirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Alsancak Belediyesi’ne teşekkür etti.

Festivali düzenlemekteki amaçlarının, Kuzey Kıbrıs’a jazz kültürünü getirmek ve jazz festivali turizmi yaratılmasına öncülük etmek olduğunu dile getiren Friedman, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen büyük Jazz Festivallerine, özel bir ilgi olduğuna dikkat çekti.

Amaçlarının, bu konuda öncülük ederek, turizm, turizmde farklı bir alternatif katmak olduğunu söyleyen Freidman, Jazz festivalini geleneksel hale getirip her geçen yıl genişleterek, Kuzey Kıbrıs’ı bu konuda aranan bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

25- 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Etel ve Alsancak 1’inci Uluslararası Jazz Festivaline, İtalya, İsrail, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan, 4 grubun katılarak, 6 konser vereceğini dile getiren Friedman,konserlerin Alsancak Belediyesi Meydanı, Alsancak Sineması ve Gillham Vineyard Hotel ve Etel Şarapevinde yer alacağını kaydetti.

Festivale katılacak Yuval Vilner Quatret, Sugarpie and The Candymen’in dünyanın önemli jazz festivallerinde sahne alan gruplar olduğunu, Çağıl Kaya’nın ise Türkiyedeki en iyi 3 jazz sanatçısından biri olduğunu kaydeden Freidman, yerel sanatçıların desteklenmesine özel bir önem verdiklerini ve bu nedenle de Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sanatçısı Fikri Karayel’e festivalde yer verdiklerini sözlerine ekledi.

Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan Alsancak Belediyesine ve tüm sponsor kuruluşlara teşekkür eden Friedman, herkesi, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Jazz festivaline katılmaya davet etti.

ŞEKEROĞLU

Alsancak Belediye As Başkanı Zehra Şekeroğlu, Gillham Vineyard Hotel işbirliğinde, beldede Etel-ve Alsancak birinci Uluslararası Jazz Festivalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivalin ilerleyen yıllarda genişletilerek, geleneksel hale gelmesini ve beldeye daha fazla ziyaretçi çekilmesine kaktı koymasını dileyen Şekeroğlu, 25-28 Nisan Tarihleri arasında gerçekleşecek festivale herkesi davet etti.

Ilgaz köyünün eko köy olması için çalışma başlattıklarını da anımsatan Şekeroğlu, köyün daha ulaşılabilir olması için yetkililerden Alsancak lapta yolunun çift şeride dönüştürülmesi ve köy yollarının iyileştirilmesini istedi.

KAYA

Ilgaz Muhtarı Atilla Kaya da, Ilgaz köyünde böyle güzle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, etkinliğin köye yönelik ilginin artmasına katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Etel ve Alsancak 1’inci Uluslararası Jazz Festivali, 25 Nisan’da İsrail’den Yuval Vilner Quatret’in Alsancak sinemasında vereceği konserle başlayacak. Aynı akşam 22.00’da Etel Şarap evinde, Fikri Karayel ve Grubu sahne alacak.

26 Nisan Cuma 19.00’da Alsancak köy meydanında, Türkiye’den sanatçı Çağıl Kaya ve grubunun konseri yer alacak.

27 Nisan Cumartesi 19.00’da İtalya’dan Sugarpie and Candymen Grubu Alsancak Sinemasında, , 22.00da Etel Şarap evinde Yuval Vilner Quatret sahna alacak.

Festivalin finalinde, 28 Nisan Pazar 17.00’da Gillham Vineyard Hotel Havuz başında, Sugarpieand Candymen’in konseri yer alacak.

Biletlerin satış noktaları ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Alsancak sineması, Gillham Vineyard ve Etel Şarapevind eyer alacak konserler,kişi başı tekkonser biletleri 100türk lirası, 2 konser bileti ise 180 Türk Lirası’ndan satışa sunulacak.

Alsancak Belediye Meydanında yer alacak konser ise halka açık ve ücretsiz olacak.

(BRT/AK/ŞEB)