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Eşref Bitlis Caddesi'nde tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yol genişletme ve asfalt yenileme işlemi başladı.

31 Ocak 2021 Pazar 13:02
Eşref Bitlis Caddesi'nde tüm hızıyla çalışmalar devam ediyor
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Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yol genişletme ve asfalt yenileme işlemi başladı.

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Eşref Bitlis Caddesi’nde asfalt yenileme ve yol genişletme projesinin hayata geçtiği ve Gazimağusa Belediyesi kendi öz kaynaklarından karşılanarak yapılıyor.

Çalışmalar esnasında araç ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için 30/01/2021 ile 20/02/2021 tarihleri arasında Eşref Bitlis Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır.

Caddenin trafiğe kapatıldığı tarihler arasında İsmet İnönü Bulvarı ile Serbest Liman Yolu arasındaki trafik akışı Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi, Önder Alışveriş Mağazası arkasından geçen Klinikler Sokak ve Erdoğan Acar Caddesi güzergahlarından sağlanıyor. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa BelediyesiEşref Bitlis Caddesi
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