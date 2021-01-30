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Eşref Bitlis Caddesi 20 Şubat’a kadar trafiğe kapatıldı

Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi’nin, yol genişletme ve asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 20 Şubat’a kadar trafiğe kapatıldığını açıkladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 10:00
Eşref Bitlis Caddesi 20 Şubat’a kadar trafiğe kapatıldı
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Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılacak çalışmalar ile, bölgede artan araç trafiğinin etkin bir şekilde rahatlatılması, trafik güvenliğinin artırılması ve bölgenin çehresinin iyileştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

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“Caddenin trafiğe kapatılacağı tarihler arasında İsmet İnönü Bulvarı ile Serbest Liman Yolu arasındaki trafik akışı Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi, Önder Alışveriş Mağazası arkasından geçen Klinikler Sokak ve Erdoğan Acar Caddesi güzergahlarından sağlanacaktır.

Tüm bu çalışmalar Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacaktır. Projenin planlandığı sürede hızlı ve güvenli bir şekilde hayata geçirilebilmesi için siz değerli bölge sakinleri, işletme sahipleri ve tüm Mağusalılar’ın anlayışını ve iş birliğini önemsiyor, kalıcı güzellikteki ortak geleceğimiz için geçici olarak vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz.”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, kamuoyunda Liman yolu olarak bilinen Eşref Bitlis Caddesi’nde asfalt yenileme ve yol genişletme projesinin hayata geçtiğini, kendi öz kaynaklarıyla karşılanacak olan bu proje ile birlikte Mağusa genelinde asfaltlamanın eş güdümlü bir şekilde yapılacağını, sıkıntılı birçok noktaya dokunulacağını ve bunun 2021 yılı boyunca devam edeceğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 30.01.2021 11:59
Anahtar Kelimeler:
Eşref Bitlis Caddesi
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