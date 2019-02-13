Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı Komitede Görüşülmeye Devam Ediyor



Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam ediyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında da ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkiler katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefeve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

