Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Ziyaret…



Lefkoşa, 20 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı kabul etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, Odanın Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede belediye ile odanın işbirliklerini ele aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arter konuşmasında, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaretlerde konuştukları konuların uygulandığını görmeyi arzu ettiğini, yaptıkları görüşmelerin ardından elle tutulur somut projelerin hayata geçtiğini görmeleri gerektiğini belirtti.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıları da dikkate aldığında odanın elindeki veriler ve istatistiki bilgilerin alınacak ekonomik kararlara ışık tutacağını ifade eden Arter, odanın, işsizlik, istihdam, fiyatlar, pazarlama, eğitim çalışmalarına kadar pekçok çalışmasını yakından takip ettiği söyledi.

Başkan Arter, yasayla ilgili eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla odanın yaptığı çalışmaları da bildiğini, yapılacak çalışmaların yasal zeminde olması gerektiğini ifade etti. Daha önce de konuştukları Surlariçi’nde festival yapılması konusunun gündemlerinde olduğunu, festivalin ses getiren, bölge insanını ve esnafı memnun eden bir festival olması gerektiğini kaydeden Başkan Arter, bu konuda belediye olarak çalışma yapacaklarını söyledi.

Arter, ara bölgede Pazar yeri kurulması konusunda merkezi yönetimin üzerine düşecek işleri yaptıktan sonra belediye olarak Pazar yerinin altyapısını hazırlayabileceklerini, bu çalışmanın gayet yerinde bir çalışma olduğunu da belirtti.

Başkan Arter, odanın Gazimağusa’da çıraklık eğitimi vermesini daha önce konuştuklarını, eğitimin verileceği yer konusunda yaşanan sıkıntıya çözüm bulacaklarını, bu projeden vazgeçmeyeceklerini de kaydederek, geçmişte edindikleri tecrübeler doğrultusunda odayla birlikte çalışmanın önemli olduğunu, yapacakları çalışmayı takvime bağlayarak yola çıkacaklarını söyledi.

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