Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103243
ALTIN
229.486
DOLAR
5.4743
STERLİN
7.2216
EURO
6.2179
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
SALAMİS CADDESİNDE PARK KARMAŞASI!
Gazimağusa Limanı’nda yakalanan 15 mülteciye hapis cezası
GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YAKALANAN 15 MÜLTECİYE...
Kiralık araç komplosunda zanlı sayısı 4’e çıktı
KİRALIK ARAÇ KOMPLOSUNDA ZANLI SAYISI...
Hırsız üniversite kampüsünde yakalandı
HIRSIZ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE YAKALANDI
banner307

Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Ziyaret…

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı kabul etti.

Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Ziyaret…

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı kabul etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne Ziyaret…


Lefkoşa, 20 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı kabul etti.
Belediye Başkanı İsmail Arter, Odanın Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede belediye ile odanın işbirliklerini ele aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arter konuşmasında, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaretlerde konuştukları konuların uygulandığını görmeyi arzu ettiğini, yaptıkları görüşmelerin ardından elle tutulur somut projelerin hayata geçtiğini görmeleri gerektiğini belirtti.
Ülkedeki ekonomik sıkıntıları da dikkate aldığında odanın elindeki veriler ve istatistiki bilgilerin alınacak ekonomik kararlara ışık tutacağını ifade eden Arter, odanın, işsizlik, istihdam, fiyatlar, pazarlama, eğitim çalışmalarına kadar pekçok çalışmasını yakından takip ettiği söyledi.
Başkan Arter, yasayla ilgili eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla odanın yaptığı çalışmaları da bildiğini, yapılacak çalışmaların yasal zeminde olması gerektiğini ifade etti. Daha önce de konuştukları Surlariçi’nde festival yapılması konusunun gündemlerinde olduğunu, festivalin ses getiren, bölge insanını ve esnafı memnun eden bir festival olması gerektiğini kaydeden Başkan Arter, bu konuda belediye olarak çalışma yapacaklarını söyledi.
Arter, ara bölgede Pazar yeri kurulması konusunda merkezi yönetimin üzerine düşecek işleri yaptıktan sonra belediye olarak Pazar yerinin altyapısını hazırlayabileceklerini, bu çalışmanın gayet yerinde bir çalışma olduğunu da belirtti.
Başkan Arter, odanın Gazimağusa’da çıraklık eğitimi vermesini daha önce konuştuklarını, eğitimin verileceği yer konusunda yaşanan sıkıntıya çözüm bulacaklarını, bu projeden vazgeçmeyeceklerini de kaydederek, geçmişte edindikleri tecrübeler doğrultusunda odayla birlikte çalışmanın önemli olduğunu, yapacakları çalışmayı takvime bağlayarak yola çıkacaklarını söyledi.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc Merkez Bankası, 2018 Yılının 4. Çeyrek Bültenini Yayımladı
Kktc Merkez Bankası, 2018 Yılının 4. Çeyrek Bültenini Yayımladı
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
Salamis Caddesi'nde park karmaşası!
Şenol Özdevrim’in Kişisel Sergisi Açıldı
Şenol Özdevrim’in Kişisel Sergisi Açıldı
Besim ve Çeler Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
Besim ve Çeler Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
Ktoeös, Tdp'yi Ziyaret Etti
Ktoeös, Tdp'yi Ziyaret Etti
Mdp: “nevruz'un Türk Milletini Birbirine Bağlayan Manevi Bir Bütünleşme Vesilesi Olmasını Temenni Ederim”
Mdp: “nevruz'un Türk Milletini Birbirine Bağlayan Manevi Bir Bütünleşme Vesilesi Olmasını Temenni Ederim”
Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümde Kullanılabilmesi Konusunda İşbirliği...
Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümde Kullanılabilmesi Konusunda İşbirliği...
Tatar: “ Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”
Tatar: “ Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”
Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı... “toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Oyçokluğu İle Kabul Edildi.
Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı... “toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Oyçokluğu İle Kabul Edildi.
Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu
Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim