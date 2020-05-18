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Esnaf Odası, Kuaför, Berber Ve Güzellik Salonlarının Çalışma Koşullarını Duyurdu

20 MAYIS’TA YENİDEN HİZMETE GİRECEK KUAFÖR, BERBER VE GÜZELLİK SALONLARINDA HİJYEN KOŞULLARININ SAĞLANMASI İÇİN BİRTAKIM DÜZENLEMELERE GİDİLDİ

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
Esnaf Odası, Kuaför, Berber Ve Güzellik Salonlarının Çalışma Koşullarını Duyurdu
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20 MAYIS’TA YENİDEN HİZMETE GİRECEK KUAFÖR, BERBER VE GÜZELLİK SALONLARINDA HİJYEN KOŞULLARININ SAĞLANMASI İÇİN BİRTAKIM DÜZENLEMELERE GİDİLDİ
Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, 20 Mayıs’ta yeniden hizmete başlayacak kuaför, berber ve güzellik salonlarının tabi olacağı koşulları açıkladı.
Kanber, Covid-19’a karşı hijyen kurallarına uyması gereken bu iş yerlerinde, alınması gereken tedbirler hakkına bilgi verdi.
Kanber yazılı açıklamasında, kuaförlerde jiletli işlemlerin, berberlerde sakal tıraşı ve jiletli işlemlerin; güzellik salonlarında kalıcı makyaj, makyaj, iğneli cilt bakımı ve jiletli işlemlerin yasak olduğunu vurguladı.
Kuaför ve berberlerde ense fırçası yerine peçete kullanımı önerildiğini kaydeden Kanber, sektör açılırken dijital ateş ölçer bulundurmanın, paspas ve Covid-19 testinin ön koşul ve zorunlu olmadığını belirtti.
Bu tür iş yerlerinde temizliğin dezenfektan içeren ürünlerle yapılması; havlu, galoş, maske, eldiven, spatula, penuar, sedye örtüsü, el dezenfektanı gibi ürünlerin kullan-at şeklinde tek kullanımlık ürünler olması gerektiğini kaydeden, müşteriler için kullanılacak aletlerin de her işlemden sonra ısı, ultaviyole ve alkolle temizlenmesi şartı olduğunu duyurdu.
MÜŞTERİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Mahmut Kanber, müşterilerin uyması gereken kuralları “Randevu alarak hizmet almak. Salonlara sadece hizmet alacak olanların gitmesi. Eldiven ve maske bulundurmak ve takmak” şeklinde sıraladı.
ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

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Çalışanların uyması zorunlu hijyen kurallar ise şöyle:
“Eldiven ve maske kullanmak.     Her işlemden sonra, yukarıda belirtilen kullan at malzemeler ve aletlerin temizliğini hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapmak. İşyerlerinde koltuk aralıklarının sosyal mesafeye uygun hale getirilmesi. İşlem odalarının ayrı olması önemlidir. İşyeri içerisinde sıra beklenmemesini sağlamak.”  
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, 20 Mayıs’tan işlerine dönecek üyelerinin bayram öncesi yoğun olacağına işaret ederek şunları kaydetti:
“İyi organize olarak, randevu sistemini önemseyerek, kendimizin, çalışanlarımızın ve hizmet alanların sağlığını korumak adına tüm kurallara uyarak mücadelemizi sürdüreceğiz. İki aydır yüzde 100 gelir kaybı olan sektörü bekleyen zor günleri biliyoruz.
1600 İŞLETME, 8 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN 
Güzellik ve saç hizmetleri alanına bağlı olarak, ada genelinde 1600 işletme, 8 bini aşkın çalışan ve aileleri ile 30 bini aşkın insanın ekonomik fayda sağladığı gerçeği ortada durmaktadır. En iyimser hali ile yüzde 50 daralan ekonomi, TL’nin döviz karşısındaki yüzde 30’u bulan değer kaybı neticesinde, ekonomik erozyonu tüm esnaflar gibi bu sektör de hissedecektir. İlk 6 ayını kısa vadeli olarak tanımladığımız bu krizin atlatılabilmesi için hükümetin açılan işyerlerine yönelik somut önlemler alması gerekmektedir. 
Kira, elektrik, vergi, faiz, kredi, sosyal sigorta, istihdama doğrudan destek olunması şarttır. Tüm esnaf ve zanaatkârımızla birlikte, sektörümüz de yüzleştiği sorunları belirleyerek toplumsal mücadelede yerini alacaktır.”
(GÜL/HÖ)
 

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