banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazartesi okullar tatil!
Pazartesi okullar tatil!
Tatar AA'ya konuştu
Tatar AA'ya konuştu
Seçim sürecinde sona gelindi
Seçim sürecinde sona gelindi
Gazete manşetleri 20 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
Boykotçular, karmacılar ve Bağımsız Yolu…
banner405

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, önerilerini kamuoyu ile paylaştı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, “Seçimler, seçimler sonucunda oluşacak olan Meclis’i, dünyada olduğu gibi mücadelenin çok önemli bir parçası olarak görmeli ve çürümüşlükten kurtulmak için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz” çağrısında bulundu.

20 Ocak 2022 Perşembe 18:15
Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, önerilerini kamuoyu ile paylaştı

“Devlet kurumlarının zaman içinde içi boşaltıldı veya elden çıkarıldı. Böylece devlet düzenleyici, denetleyici fonksiyonlarını yerine getiremez oldu” diyen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yaptığı yazılı açıklamada, havaalanı, havayolları gibi kurumların “kaşla göz arasında bitirilirken”, elektrik kurumu, telekomünikasyon dairesi gibi toplumsal değerlerin “geleceği belirsizliğe” itildiğini, üretimi doğrudan etkileyen TÜK, Cypfruvex; altyapıyla ilgili olan su, karayolları gibi kurumların da “neredeyse bitme noktasına” getirildiğini ileri sürdü. 
“Kısacası ülkede kalitesizlik, standart dışılık, kuralsızlık, sorumsuzluk başını alıp giderken her şeyin sayılarla ölçüldüğü, yağma ve ganimetin itibar gördüğü bir çürümüşlük ortaya çıktı” diyen Tulga, “Bu sorunları çözmek ancak ve ancak samimi, dürüst bir yüzleşme süreci ile mümkün olabilir” dedi. 
Ayrıca Tulga, açıklamasında, Oda’nın “tavrını belirleyecek” olan somut önerilerini de kamuoyu ile paylaştı. Oda’nın önerileri şöyle:
“• Ülkemizde mülksüzleşme haciz tehdidinden dolayı hiç bu kadar yoğun derecede yaşanmadı. Başta dövizle borçlananlar olmak üzere tüm borçluların ödeme yeteneğini yeniden kazanmaları için çözümler üretilmelidir.
• Salgın ve TL değer kaybı ile birlikte tüm gücü tükenen özel sektör çalışanları, esnaf ve zanaatkarlar, mikro-küçük işletmeler için bütçeden kaynak ayrılmalıdır. Yarattığımız ve bize ait olan kaynakların etkin ve adaletli kullanımı bu olanağı yaratacaktır.
• Salgın ve TL değer kaybının yarattığı acıları yaşamadan yeterince hissetmek ne kadar olasıdır, tartışılır… Ancak devletin aynı zamanda bu ülkenin üretici gücü olan bu insanları, bugüne kadar görmezlikten gelmesi, büyük bir toplumsal yaranın oluşmasına neden oldu. Büyümeye devam eden bu yaraların kapatılması için üreten, katma değer yaratan, bütçenin kaynağı olan bu insanlarla dayanışma içinde olmak, yeni dönemde oluşacak olan hükümetin en büyük sorumluluğu olacaktır.

banner341
• Kendi işini yapmayan veya yapamayan toplumların geleceği olamaz. 1980 yılından bugüne uygulanan politikalardan dolayı artan bir şekilde tüm ihtiyaçlar, dışardan gelen insan gücü ile giderilmiştir. Bu politikaların artık sonu geldi. Hayat standartlarının gerilemesi, alım gücünün tükenmesi, dolayısı ile yoksullaşma dışardan gelen insan akışını durdurmuştur. Gençlerin üniversitelere olan akışı eğitimle planlanmalı, gençleri mesleki eğitime yönlendirmek için gereken her şey yapılmalıdır. 
• Küçük ölçekli işletmelerle ne depolama, ne standartlar ne de devamlılık sağlanamaz. Ayrıca bu yapıyla maliyetlerin daha yüksek olması kaçınılmazdır. Ülkemizin temel üretici gücü olan küçük işletmelerin devamlılığı için kooperatifler çatısı altında birleşmeleri, ivedi olarak sağlanmalıdır. Ülkede planlama ve ihracat olanağının ve katma değer artışının sağlanması, toplumun üretici kılınması ancak bu yolla mümkündür. 
• Yeşil Hat Tüzüğünün kapsamının genişletilerek işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatı ve pazarlanması için gereken her şey yapılmalıdır. 
• İmar planları inşaatların çoğalmasına değil, üretimin ve yaşam kalitesinin arttırılmasına odaklanmalıdır. Çevrenin, doğanın, sahillerin, toprağın bir karışına dahi ihtiyacımız vardır. İmar planları bu felsefe ile yeniden ele alınmalıdır.
• Üretimin can damarı olan sanayi bölgeleri ivedi olarak belediyelerle işbirliği içinde özerk yönetimlere kavuşturulmalı, siyasi rant alanı olmaktan çıkarılmalıdır.
• Bu çürümüşlük içinde eğitim kurumları ve sağlık sistemleri çökertilmiş ve yoksul ailelerin hizmet alamamaları yanında bir o kadar daha yoksullaşmalarına neden olmuştur. Eğitim kurumları ve sağlık sistemi bu çerçevede yeniden ele alınmalıdır.”
 

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2022 01:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’taki BM Sözcüsü’nden iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama
Kıbrıs’taki BM Sözcüsü’nden iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama
Gazimağusa'da CTP'de öne çıkan iki isim
Gazimağusa'da CTP'de öne çıkan iki isim
Akpınar: “Halkımızın artık doğru bir yaşamsal sürece ihtiyacı var”
Akpınar: “Halkımızın artık doğru bir yaşamsal sürece ihtiyacı var”
Akpınar “Ekonomik refah seviyesine ulaşabilen bir ülke olmamız gerek”
Akpınar “Ekonomik refah seviyesine ulaşabilen bir ülke olmamız gerek”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Gardiyanoğlu: “Yeni hastaneler hizmete konulacak”
Gardiyanoğlu: “Yeni hastaneler hizmete konulacak”
Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”
Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”
Patates üreticilerine prim
Patates üreticilerine prim
Ticaret Odası vatandaşı sandığa gitmeye çağırdı
Ticaret Odası vatandaşı sandığa gitmeye çağırdı
Süt paraları ödeniyor
Süt paraları ödeniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim