Esnaf ve Zanaatkârlar Odası “döviz krizine çözüm önerileri bulmak adına” çalıştay düzenliyor

Oda’dan yapılan açıklamada, TL’nin değer kaybının “yıkıma sebep” olduğu, bazı kesimlerin borçlarını ödeyemez duruma geldiği, bazı kesimlerin de temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma düştüğü belirtildi.

Türk Lirasının değer kaybından dolayı döviz üzerinden alınan borçların toplam borçlar üzerinden oranının yüzde yetmişe çıktığı belirtilen açıklamada, “Odamız bu durumu olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede tüm toplum kesimlerinden temsilcilerin katılımı ve önerileriyle ortak bir yol, bir çıkış olanağı yaratmak için bir araya gelmek kaçınılmaz olmuştur” denildi.

Çalıştay KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak. Çalıştaya bazı ekonomistler, esnaf, meslek örgütleri ve parti temsilcileri davet edildi.

Çalıştayda döviz cinsinden krediler ve genel olarak banka borçları, döviz üzerinden kiralar ve asgari ücret de ele alınacak.