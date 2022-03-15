Esnaf kredisi 1 Milyon TL'ye yükseltildi

KKTC Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu birliğin esnafa verdiği kredi miktarını 500 Bin TL'den 1 Milyon TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Altuncuoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Esnaf Ve sanatkarlarımıza ltd şirketlerimize kredi Kefalet Merkez Koparatifi Olarak Desdeklerimizi Büyüterek Vermeye Devam Ediyoruz Teskomb Genel Başkanımız Sn Abdülkadir Akgül "ün Yoğun Çabası Ve Gayretleriyle İşletmelerimizin Kullanmış Olduğu Üst Limit 500 Bin Lira Yıllık Yüzde 9 Buçuk Faizli Kredimiz 1.000.000 (bir milyon Tl ) türk Lirasına Yükselmiştir Tüm İşletmelerimize Esnaf ve Sanatkarımıza Hayırlı Olsun Müracat Etmek İsteyenler Kredi Kefalet Koparatifimize Başvurabilirler Numaramız 4440030"