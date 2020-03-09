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Eski Başbakan Küçük Anısına Girne’de Koruluk Oluşturuldu

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Geçen  yıl hayata veda eden, UBP eski Genel Başkanı, eski başbakan ve tarım bakanlarından İrsen Küçük anısına Girne’de  anı koruluğu oluşturuldu.

Eski Başbakan Küçük Anısına Girne’de Koruluk Oluşturuldu

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Geçen  yıl hayata veda eden, UBP eski Genel Başkanı, eski başbakan ve tarım bakanlarından İrsen Küçük anısına Girne’de  anı koruluğu oluşturuldu.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:14
Eski Başbakan Küçük Anısına Girne’de Koruluk Oluşturuldu
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Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): Geçen  yıl hayata veda eden, UBP eski Genel Başkanı, eski başbakan ve tarım bakanlarından İrsen Küçük anısına Girne’de  anı koruluğu oluşturuldu.

Boğaz piknik alanının karşısında  oluşturulan koruluğa ilk fidanlar bugün dikildi ve koruluğun isim tabelasının açılışı da yapıldı.

Etkinliğe, merhum İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük , kızı Gözde Küçük, torunu İrsen Uçaner, UBP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP’liler, ve sevenleri katıldı.

SOS Çocuk Köyü Kreşi’nden öğrencilerin de katıldığı etkinlikte koruluğa çam, zeytin, servi fidanı ve lavanta dikildi.

İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, eşinin 1’inci ölüm yıl dönümünde, onun anısını yaşatmak için bir anı koruluğu oluşturulmasının çok anlamlı olduğunu kaydederek, bunun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

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Merhum İrsen Küçük’ün başbakanlık ve tarım bakanlığı yaptığı dönemlerinde, barajlar ve göletler gibi  birçok kalıcı eser bıraktığını, köylüyle , çiftçiyle her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade eden Gülin Küçük,  bunların unutulmamasının kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Merhum İrsen Küçük’ün hizmetlerinin hatırlanması için yaptıklarını bir kitapta toplamak istediğini ifade eden Gülin Küçük,  arkadaşlarının İrsen Küçük’ün  izinden yürüyeceğine  inanç belirtti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da, İrsen Küçük’ün 1. ölüm yıl dönümünde , böyle anlamlı bir projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tatar, Erenköy mücahidi, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak ülkeye, halkına, ormancılığa, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kesimlere  sayısız  hizmeti olan Küçük’ün adının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde maliye bakanlığı yaptığını ve kendisinden çok şeyler öğrendiğini söyleyen Tatar, kendisinin kariyerinde Küçük’ün çok önemli katkıları ve etkileri olduğunu dile getirdi.

(BRT/YIL)     FOTOĞRAFLI

 

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