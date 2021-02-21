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Eski Sağlık Bakanı Pilli’den açıklama: “Seçimimi insan hayatından yana kullandım, pişman değilim”

21 Şubat 2021 Pazar 20:30
Eski Sağlık Bakanı Pilli’den açıklama: “Seçimimi insan hayatından yana kullandım, pişman değilim”
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“KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN, MİLLETİN VEKALETİNİN VE SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİ İLE MİLLETVEKİLLİĞİ  GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİM”

“SİYASİ ETİĞE ÇOK UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE, BİR BAKANIN GÖREVDEN ALINDIĞINI MEDYA KANALLARINDAN ÖĞRENMESİ SON DERECE NAHOŞ BİR DURUM OLMUŞTUR”

“GÖREVDEN ALINMA KARARININ TOPLUMUN ÇIKARINA, SAĞLIĞIN ETKİN YÖNETİMİNE VE PANDEMİ SÜRECİNE KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK ATILAN BİR ADIM OLARAK GÖRMÜYORUM. BU KARARIN ALINMASINA YÖNELİK, AŞI KONUSUNUN ÖNE ÇIKARILMASI BİR MAZARET ARAYIŞINDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR”

Sağlık Bakanlığı görevinden dün alınan UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, bir sağlık bakanının önceliğinin toplumun sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak “Ekonomistlerin görevi de ekonomiyi korumaktır. Bazen bu ikisi birbirini etkiler noktaya gelmiş olabilir. Ancak en sonunda bir karar vermek zorunda kaldığımızda, seçimimizi insan hayatından yana kullandık. Bu konuda asla pişman değiliz” dedi.

Kabine değişikliğinden haberi olmadığını ifade eden Ali Pilli, “Siyasi etiğe çok uygun olmayan şekilde, bir bakanın görevden alındığını medya kanallarından öğrenmesi son derece nahoş bir durum olmuştur” değerlendirmesinde bulundu

Pilli, görevden alınma kararının toplumun çıkarına, sağlığın etkin yönetimine ve pandemi sürecine katkı sağlamaya yönelik atılan bir adım olarak görmediğini belirterek bu kararda aşı konusunun öne çıkarılmasının bir mazaret arayışından başka birşey olmadığını kaydetti..

Eski Sağlık Bakanı Pilli, “Kimsenin kuşkusu olmasın, milletin vekaletinin ve sorumluluğunun bilinci ile milletvekilliği  görevimi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Pilli’nin yazılı açıklaması şöyle:

“Değerli kardeşlerim,

22 Mayıs 2019 tarihinde getirilmiş olduğum Sağlık Bakanlığı görevim, 20 Şubat 2021 tarihinde, Başbakanın önersi ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayı  ile sonlanmış bulunuyor.

Öncelikle, söz konusu kabine değişikliğinin, şahsıma herhangi bir bilgi verilmeden yapılmış olduğunu açık yüreklilikle vurgulamak istiyorum.  Siyasi etiğe çok uygun olmayan şekilde,  bir bakanın görevden alındığını medya kanallarından öğrenmesi son derece nahoş bir durum olmuştur.  

Sayın Başbakan,  bir kaç hafta önce benimle birlikte yaptığı basın toplantısında dünyanın en iyi 10 Sağlık Bakanı’ndan birisi olduğumu söylemiş, kabine değişiklik söylemlerini de yalanlayarak  bunlar dedikodudur diye reddetmişti. Hal böyle iken, üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra, beni görevden almasının gerçek nedenini herkes gibi ben de merak etmekteyim.

Görevde olduğum 2 yıla yakın süre içerisinde, pek çok iyi ve kötü şeyi halkımızla birlikte yaşadık. Önemli projelere imza attığımız gibi, hastane yangını ve yüzyılda bir rastlanan küresel bir salgınla da mücadele etmek zorunda kaldık.

Son derece yoğun ve zorlu bir süreçten geçmiş olmamıza rağmen, yorgun olduğumu asla düşünmüyorum. Aklınızda sadece halka hizmet varsa ve mücadele ettiğiniz şey toplumun sağlığıysa yorulma lüksünüz de olamaz. 

Tüm olumsuzluklara ve ülkemizin imkansızlıklarına rağmen, bu ağır süreçlerle, yılmadan  mücadele ettik,  etmeye de devam ediyorduk.

Şu an elimizde bulunan istatistiki ve bilimsel veriler, son 2 ayda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, dünyada pandemi mücadelesi veren ülkelere göre göreceli olarak durumumuzun hala iyi olduğunu ortaya koymaktadır.

Değerli kardeşlerim,

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Kendimi size anlatmaya çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Halkın içinden geldim ve nerden geldiğimi unutmadım. Makamlar gelip geçicidir. Bir siyaset insanın hayatı boyunca sahip olacağı en büyük zenginlik ise halkının kendisine duyduğu güven ve sevgidir.

Görev sürem boyunca, hep bu güvene layık olmak için çalıştım. Adımın önündeki sıfata uygun olarak, milletin vekili olmaya, milletin bakanı olmaya hep özen gösterdim. Elbette, bu süre içerisinde yaptıklarımız kadar, yapamadıklarımız da olmuştur. Yine bu dönemde, evimizden ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak kaldığımız günler hatta aylar da olmuştur. Ancak hem ben hem de çalışma arkadaşlarım herşeye rağmen azimle çalışmaya devam ettik ve  bu süreçte ciddi hatalar yapmadık. 

Eğer ciddi hatalar yapmış olsaydık, pandemi mücadelesinde durumumuz çok farklı olurdu. O yüzden bazıları tarafından sadece iyi insandır ama, iyi bakan değildir şeklinde bizi karalamaya, yaralamaya yönelik düşüncelerini kabul etmem mümkün değildir. Buna benzer süreçlerde insanlar değil, rakamlar konuşur. Rakamlar da her şeyi açıkça ortaya koymaktadır.

Bu süre zarfında, ne hipokrat yeminime, ne de yüce meclisin kürsüsünden ettiğim, milletvekili yeminime ihanet etmedim. Üretmiş olduğumuz kararların tamamına yakınını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda aldık. Bir Sağlık Bakanı’nın önceliği toplumun sağlığını korumaktır. Ekonomistlerin görevi de ekonomiyi korumaktır. Bazen bu ikisi birbirini etkiler noktaya gelmiş olabilir. Ancak en sonunda bir karar vermek zorunda kaldığımızda, seçimimizi insan hayatından yana kullandık. Bu konuda asla pişman değiliz.  

Görevde bulunduğum süre zarfında, bir yolsuzluğa da, bir hukuksuzluğa da tevessül etmedim. Halkın parasını haksız bir şekilde birilerinin cebine girmesine de müsade etmedim. Alnım açık başladığım görevimi, yine alnım açık devrediyorum.

Her ne kadar, son dönemlerde beni görevden aldırmak için bir takım kişiler veya gruplar marifeti ile medya üzerinde şahsıma karşı bir itibarsızlaştırma operasyonu başlatılmış olsa dahi, halkımız her zaman olduğu gibi bana sahip çıkmış ve bu yola tevessül edenlere gereken cevabı vermiştir.

Görevden alınma kararının toplumun çıkarına, sağlığın etkin yönetimine ve pandemi sürecine katkı sağlamaya yönelik atılan bir adım olarak görmüyorum.

Bu kararın alınmasına yönelik, aşı konusunun öne çıkarılması bir mazaret arayışından başka birşey değildir. Ortaya koyduğumuz aşı programı, bugüne kadar yapılan aşılama ve özellikle yerel yönetimlerle ortaya konan işbirliğinin ne kadar etkin çalıştığını halkımız görmektedir ve bilmektedir. Bu programa destek veren tüm belediyelerimize buradan teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

Bu zorlu süreçte, şahsıma yol arkadaşlığı yapan, sahada canları pahasına mücadele eden, tüm yakın çalışma arkadaşlarıma, tüm doktorlarımıza, tüm hemşirelerimize ve diğer sağlık çalışanlarına, bu süreçte bizlere katkı koyan, tüm paydaşlara, bağışları ve katkıları ile mücadelemize destek veren, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliyorum.

Partimiz milletvekillerine, bir önceki hükümette görev yaptığım başbakan ve bakan arkadaşlarıma, son hükümet döneminde görev yaptığım yine bakan arkadaşlarıma, 

Bir önceki dönemde, hükümette adeta bir denge unsuru olan ve sürecin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesine önemli katkı sağlayan Halkın Partisi’ne,

geleneksel muhalefet anlayışını bir kenara koyarak, toplum sağlığı adına yürütülen tüm çalışmalara destek veren, görüş öneri ve düşünceleri ile bize yol gösteren başta ana muhalefet partisi CTP olmak üzere tüm muhalefet partilerine ve  milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

En sıkıntılı günlerimizde, pandemi hastanesi gibi bir yapıyı, çok kısa sürede tamamlayarak Kıbrıs Türk Halkının hizmetine sunan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese kendim ve halkımız adına teşekkürü bir borç biliyorum.

Pandemi süreci ile en etkili mücadele yönetmlerinden biri olan aşıyı  Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ve siz halkımıza. Bu süreçte şahsımı karşı duyduğunuz güven, veridiğiniz destek, sürecin yönetilmesine yaptığınız katkılar ve ortaya koyduğunuz fedakarlıklardan dolayı yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum.

Kimsenin kuşkusu olmasın, milletin vekaletinin ve sorumluluğunun bilinci ile milletvekilliği  görevimi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğim.

Tüm bu süreçte, az dahi olsa halkımız üzerinde bir hakkım varsa, tüm hakkımı onlara helal ediyorum. Halkımın benim üzerimde hakkı çoktur. Onlardan da tüm haklarını bana helal etmesini rica ediyorum.

Bu vesile ile, kabineye yeni atanan bakan arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyor sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Son Güncelleme: 21.02.2021 21:56
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