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Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'den halka çağrı

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan koronavirüs vakalarını işaret etti, "Yarın çok geç olabilir" diyerek, yöneticileri cesaretli kararlar almaya; halkı tedbirli davranmaya ve aşı olmaya çağırdı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:34
Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'den halka çağrı

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın çok geç olabilir" uyarısı yaparak, yöneticileri cesaretli kararlar almaya çağırdı.

Vatandaşlara ise tedbiri elden bırakmamak ve en yakın aşı merkezlerine giderek, aşı olunması yönünde çağrı yapan Pilli, "Pandemi sürecini normalleştirmeye ve sanki hiç bir şey yokmuş gibi davranılmasını arzu edenlere müsaade etmeyiniz" dedi.

Ali Pilli'nin paylaşımının tamamı şöyle:

"YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN UYARIYORUM

Sevgili kardeşlerim, uzun bir süredir, her gün artan vaka sayılarından, bilimin bize işaret ettiği istatistiki verilerden ve yaşanmışlıklardan dersler çıkarılır diye bekliyorum. Ancak görüyorum ki gerekli dersleri çıkarmamakta ısrar ediyoruz.

Artık hem pandemiyi yaşamış, deneyimlemiş bir sağlık bakanı olarak hem de bir hekim olarak bazı konularda halkımızı ve yetkilileri uyarmak bir sorumluluk halini almıştır.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ"

Sevgili kardeşlerim, yaşamış olduğum deneyimler, geri dönüşü olamayacak ve bizi felaketlere sürükleyecek bir eşikte olduğumuzu göstermektedir.

Vaka sayıları her gün artmakta, bu kontrolsüz artış yüzünden temaslı takipleri de yapılamamakta ve koronavirüsün pençesinde adeta savrulup gitmekteyiz.

"PANDEMİYİ SIRADANLAŞTIRARAK ATLATAMAYIZ"

Pandemi denen şey olağanüstü bir durumdur ve olağanüstü durumları keyfimizce olağanlaştırarak, sıradanlaştırarak, önemsizleştirerek atlatamayız.

Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir.

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"KAPANMA İSTEMİYORSAK KURALLARA UYMALIYIZ"

Muhakkaktır ki; her tarafı tam manası ile kapatmak ekonomik tüm dengeleri altüst eden bir unsurdur.

Ancak, kapanma yaşamak istemiyorsak, hem vatandaşlar hem de süreçleri yönetenler olarak tedbirli davranmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaya koyduğu kurallara uymak zorundayız.

"KARARLARI CESARETLE ALIN"

Yönetcilerimize çağrımdır, bir hekim olduğunuzu bir an bile unutmadan gerekli kararları cesaretle almaya devam ediniz.

Halkımıza çağrımdır, aşı son derece önemlidir. Hemen en yakın aşı merkezine giderek aşılarınızı hemen yaptırınız.

"SADECE AŞI YETMEZ"

Ancak sadece aşı yetmez! Maskemlerimizi takmaya, mesafe kurallarına uymaya, hijyene önem vermeye ve bir zorunluluk olmadığı sürece kalabalık ortamlardan uzak durmaya dikkat etmeliyiz.

Ve son çağrım da sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya...

Sizlere önemli görevler düşmektedir. Gerek yöneticileri, gerek halkımızı uyarmaya ve konunun ne denli ciddi bir boyuta ulaştığını anlatmaya lütfen özen gösteriniz.

Pandemi sürecini normalleştirmeye ve sanki hiç bir şey yokmuş gibi davranılmasını arzu edenlere müsade etmeyiniz.

Uyarıyorum ve yarın çok geç olabilir diyorum.

Bu vesile ile bir kez daha, herkesi gerekli sorumluluğu üstlenmeye çağırıyor, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri insan üstü gayretten dolayı teşekkür ediyor, tüm halkımıza sağlık dolu günler diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
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