Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden şahıs mahkemeye çıktı!

(Kamalı Haber) – Para aklama suçundan yargılanan İskele Construction ltd.’in direktörü

Ahmet Aydoğan’ın kara parayla inşa edilen 12 dairenin Devlet Hazinesi’ne gelir olarak

kaydedilmesine ve şirketi 450 bin TL para cezası ödemeye mahkûm etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia

Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu

kararı Başkan Aksun açıkladı. Kararı okuyan Aksun, huzurlarındaki olgulara göre sanığın

şirketin direktörlerinden olan İngiliz vatandaşı Paul Stuart Chant’ın işlemiş olduğu uyuşturucu

madde alma, verme, tasarruf ve gizli ittifak suçlarından ötürü elde etmiş olduğu iddianameye

konu paralar ile dava konusu taşınmazları sanığın şirketin üzerine kaydederek kendisi de bu

şirkette hissedar olduğunu belirtti.

Aksun, şöyle devam etti:

“Suç Gelirinin Aklanması’nın ülkemizde 4/08 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup buradaki

düzenlemeler dünyadakiler ile parallel niteliktedir. Genel olarak kara para, yasadışı faaliyetler

sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve maalesef

KKTC yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir. Söz konusu gelirlerin

kaynağını çoğunlukla uyuşturucu maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk

ticareti oluşturmaktadır. 91/308/EEC Sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde kara para şöyle

tanımlanmıştır; kara para, “Uyuşturucu maddelerle ilgili faaliyetlerden ve bu faaliyetlere

iştirak edilmesinden elde edilen her türlü kazançtır.”

Kara paranın kaynağını yasadışı ve özelliklede ağır suçlar teşkil etmekte ve bu suçların

başında ise uyuşturucu ticareti gelmektedir. Özellikle Dünyada yükselen terör dalgasının

gerisinde de çoğu zaman uyuşturucu trafiği bulunmaktadır. Suç sayılan faaliyetlerden elde

edilen gelirlerin genellikle nakit olması nedeniyle serbestçe ve kısa sürede kullanılmaları

mümkün değildir. Bu sebeple bu geliri kullanmak isteyen suçlular parayı ekonomik dolaşıma

katmak istemektedirler; bu faaliyet paranın aklanması olarak tanımlanmaktadır. Kara paranın

aklanması; yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelire meşru görünüm kazandırarak

kullanılabilir hale getirmek amacıyla, kasıtlı olarak kara paranın kaynağının gizlenmesi

fiilidir. Öte yandan kara paranın aklanması ülke ekonomilerini de olumsuz yönde etkilemekte

olduğunu görmekteyiz. Örneğin; ekonomide mal ve hizmet arz-talep miktarında bir değişme

olmadığı halde piyasaya sürülen para miktarındaki ani değişmeler fiyatlarda dalgalanmalara

neden olabilmektedir.

Başkan Fadıl Aksun, şirketin hissedarı olan Paul Stuart Chant da kurdurduğu şirkete suç

gelirinden elde ettiği para ile taşınmaz inşaa ettirip bunların satışından elde edeceği parayı

aklama yoluna gitmeye çalıştığını belirtti.

Aksun, şöyle devam ett: “Kara paranın kaynağını oluşturan suçların ve kara para aklama

suçunun neden olduğu sosyal, ekonomik, siyasi sıkıntılardan kurtulmanın yolu ise bu suçları

işleyen örgütleri ve bunlara yardımcı olan kişilere mücadele etmektir. Bunun içinde bu

örgütleri finanse eden kara para ve kara para aklamanın önüne geçmek ve sorunu kaynağında

çözmek gerekmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında ülkemizde mal edinerek başka ülkede

işlenen suç gelirinin ülkemiz ekonomik sistemi kullanılarak aklanmasına hoş görü ile

yaklaşmamız mümkün değildir. Aksi bir yaklaşım hâlihazırda tanınma sorunu yaşayan

ülkemizi suç gelirinin kolayca aklanabildiği, dünya ekonomisinden ve hukuk sisteminden

kopuk bir ülke imajı oluşturup itibarsızlaşmasına yol açacaktır.

Dolayısı ile mahkememizin bu hassasiyeti de akılda bulundurarak ülkemizi kullanıp suç

gelirini aklamaya çalışan kişilerin bundan menfaat temin etmelerine izin vermemesi gerekir.

Bu noktada huzurumuzdaki sanığın bir şirket olduğunu göz önüne alarak hürriyeti bağlayıcı

bir cezaya karar vermemiz mümkün olmamakla beraber 04/2008 sayılı yasanın verdiği

yetkiye binaen iddinameye konu İskelede kain 12 adet taşınmaza el koyup Hazineye gelir

olarak kaydetmeyi uygun buluruz.”

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra, şirketi mahkum

ettikleri 1,2 ve 3. Davalardan ayrı ayrı 150,000 TL yani toplamda 450 Bin TL para cezasına

çarptırdıklarını ve iddianameye konu 12 adet taşınmaza el koyup bunları hazineye gelir

olarak kaydettirdiklerini ve Hazinenin bu taşınmazlar hakkındaki tasarrufları ile ilgili olarak

başsavcılık vasıtası ile 6 ayda bir mahkemeye envanter dosyalamasına emir

verdiklerini