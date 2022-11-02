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Eski Milletvekili doktora yine mahkeme yolu göründü!

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:27
Eski Milletvekili doktora yine mahkeme yolu göründü!

Kıbrıs'ın en eski milletvekillerinden, emekli bakan doktorun hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarından sonra gayrimeşru ilişkisinden olan oğlu tarafından babalık davası mı açılıyor ? 
KIBRIS MANŞET istihbarat merkezine ulaşan güvenilir kaynaklar önümüzdeki günlerde açılacak babalık davası ile DNA sonuçlarından sonra babalık davasının isbatlanmasıyla dünyanın en büyük miras kavgası yaşanacak. 
Davanın resmi olarak açılmasının ardından haberi detaylı olarak yine KIBRIS MANŞET farkıyla duyuracağız.
Emekli Milletvekili Doktorun ilerlemiş yaşından dolayı mahkemeye tekerlekli sandalyeyle getirilmesi bekleniyor.

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