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Eski KTHY Çalışanları Parayı Bayramdan Sonra Alabilecek

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı için dün yatırılan 15 milyon TL’nin bayramdan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuracak hak sahiplerine ödeneceği açıklandı.

Eski KTHY Çalışanları Parayı Bayramdan Sonra Alabilecek

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı için dün yatırılan 15 milyon TL’nin bayramdan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuracak hak sahiplerine ödeneceği açıklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:25
Eski KTHY Çalışanları Parayı Bayramdan Sonra Alabilecek


Eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim, depozito ve gecikme zammı tutarları toplamının 34.8 milyon TL olduğu, dün yatırılan 15 milyon TL ile şirketin Haziran 2009’a kadarki borçlarının ödendiği ancak geriye 16 aylık döneme ait borç kaldığı da belirtildi.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, dün eski KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçları için 15 milyon TL’nin İhtiyat Sandığı’na aktarılması konusunda açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, 6 Mart 2019’da, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nce karara bağlanan 42/10 sayılı şirket istidası neticesinde, tasfiye halindeki KTHY Şti Ltd.’in merkez binalarının satışından elde edilen ve Maliye Bakanlığı’na aktarılan paranın mahkeme kararında da belirtildiği gibi 15 milyon TL’lik kısmı, şirketin eski çalışanlarının İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçlarına karşılık dün Maliye Bakanlığı tarafından İhtiyat Sandığı Dairesi’ne aktarıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi:
“Ağustos 2019 tarihi itibarıyla, tasfiye halindeki KTHY Şti.Ltd.’in eski çalışanlarının yatırılmayan 26 aylık İhtiyat Sandığı prim, depozit ve gecikme zammı tutarları toplam miktarı 34 milyon 863 bin 969 TL’ dir. Yatırılan 15 milyon TL ile birlikte şirketin Haziran 2009 tarihine kadar olan İhtiyat Sandığı borçları ödenmiş olacaktır. Geriye 16 aylık bir döneme ait İhtiyat Sandığı prim ve depozit borcu kalacaktır. 
İhtiyat Sandığı’na yatırılan ve 10 aylık bir döneme tekabül eden 15 milyon TL’nin çalışanların hesaplarına aktarılmasına müteakip, Kurban Bayramı’ndan sonra İhtiyat Sandığı’na başvuruda bulunan hak sahibi iştirakçilere bakiye ödemesi adı altında hesaplarına yatırılan prim ve depozit tutarları,  faizleri ile birlikte ödenecektir. Geriye kalan dönemlere ait prim ve depozit alacakları ile ilgili mahkeme süreci ise devam etmektedir.”

 

Son Güncelleme: 07.08.2019 11:31
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