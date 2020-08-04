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Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, eski Kıbrıs Türk Havayolları (KTHY) önünde bulunan trafik ışıklarının Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak (Dereboyu’ndan gelinen taraf) tarafından caddeye çıkış yönü arızalandığından dolayı trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi.

04 Ağustos 2020 Salı 19:05
Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı
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Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, eski Kıbrıs Türk Havayolları (KTHY) önünde bulunan trafik ışıklarının Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak (Dereboyu’ndan gelinen taraf) tarafından caddeye çıkış yönü arızalandığından dolayı trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü şekilde geçiş yapmaları uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:12
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