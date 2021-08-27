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Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunup cep telefonu ile parasını sirkat etti

27 Ağustos 2021 Cuma 15:34
Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunup cep telefonu ile parasını sirkat etti

26.08.21 tarihinde, eski kız arkadaşının çalışmakta olduğu işyerine giderek zor kullanmak suretiyle öptükten sonra kız arkadaşını kollarından tutarak darp eden ve sonrasında tasarrufunda bulunan cep telefonu ile kılıfı içerisindeki 250 TL parayı zorla sirkat eden Hakan Karazor isimli şahıs şikâyet üzerine derdest emri gereği ayni gün tutuklandı.

Zanlı bugün 27.08.21 tarihinde soygun, mülke tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanıp serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, zanlının 26.08.21 tarihinde saat 10.30 raddelerinde  Gazimağusa’da şikayetçi A.T’nin çalışmakta olduğu E.Ç’ye ait iş yerine iş yeri sahibinin rızası olmaksızın gitmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işlediğini, işyerinde çalışan eski kız arkadaşı müştekiyi zorla öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, akabinde müştekiyi kollarından tutup darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile telefon kılıfı içerisinde bulunan 250 TL parayı sirkat ederek soygun suçunu işledikten sonra olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün derdest emri gereği zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, incelenen kamera görüntülerinden zanlının işlemiş olduğu suçun tespit edildiğini söyledi. Sürdürülen tahkikat neticesinde ayni gün müştekiden sirkat edilen cep telefonunun zanlı tarafından saklandığı yerde, 250 TL nakit paranın ise zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığına dikkat çeken tanık polis, zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğine vurgu yaptı.

Sürdürülen tahkikatın tamamlanmış olmamasına rağmen zanlının etki etme kısmının tamamlandığına değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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