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Eski Güzelyurt Belediye başkanlarından İsfendiyar Açıksöz son tolculuğuna uğurlandı

07 Eylül 2021 Salı 15:00
Eski Güzelyurt Belediye başkanlarından İsfendiyar Açıksöz son tolculuğuna uğurlandı

AÇIKSÖZ İÇİN GÜZELYURT BELEDİYESİ’NDE DE TÖREN DÜZENLENDİ

Hayatını dün kaybeden Güzelyurt bölgesine uzun yıllar hizmet veren eski Güzelyurt Belediyesi başkanlarından İsfendiyar Açıksöz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Açıksöz için bugün Güzelyurt Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs 1976 ve 24 Haziran 1990 tarihleri arasında Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan ve aynı zamanda bölge için büyük hizmetler veren İsfendiyar Açıksöz için bugün saat 12.30’da Güzelyurt Belediyesi önünde düzenlenen törene, Başbakan Ersan Saner, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi eski belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri, çalışanları ve Açıksöz’ün ailesi katıldı.

Başbakan Saner, törende yaptığı konuşmada, İsfendiyar Açıksöz ile 2006 yılındaki yerel yönetim seçimleri sürecinde kendisi ile tanışma fırsatı bulduğunu, Açıksöz’ün yerel yönetim konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini kendisi ile paylaştığını söyledi. Saner, “Açıksöz’ün yapmış olduğu eserlerin daha bir özenle anılacağını” ifade ederek, tüm ülkeye ve ailesine başsağlığı diledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da “Güzelyurt’un değerli bir başkanını, bir büyüğünü ve bir abisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını” ifade ederek, Açıksöz’ün yol göstericiliği ile bu kentte isim yapmış çok değerli bir insan olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 15:10
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