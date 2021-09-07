Eski Güzelyurt Belediye başkanlarından İsfendiyar Açıksöz son tolculuğuna uğurlandı

AÇIKSÖZ İÇİN GÜZELYURT BELEDİYESİ’NDE DE TÖREN DÜZENLENDİ
Hayatını dün kaybeden Güzelyurt bölgesine uzun yıllar hizmet veren eski Güzelyurt Belediyesi başkanlarından İsfendiyar Açıksöz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Açıksöz için bugün Güzelyurt Belediyesi önünde de tören düzenlendi.
Başbakan Saner, törende yaptığı konuşmada, İsfendiyar Açıksöz ile 2006 yılındaki yerel yönetim seçimleri sürecinde kendisi ile tanışma fırsatı bulduğunu, Açıksöz’ün yerel yönetim konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini kendisi ile paylaştığını söyledi. Saner, “Açıksöz’ün yapmış olduğu eserlerin daha bir özenle anılacağını” ifade ederek, tüm ülkeye ve ailesine başsağlığı diledi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da “Güzelyurt’un değerli bir başkanını, bir büyüğünü ve bir abisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını” ifade ederek, Açıksöz’ün yol göstericiliği ile bu kentte isim yapmış çok değerli bir insan olduğunu kaydetti.