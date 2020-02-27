Eski başhekim mahkemeye çıkarıldı

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, başhekim olarak görev yaptığı 2019 yılı Şubat ve Eylül ayları arasında, Güney Kıbrıs’ta olduğu zamanlarda, kendisini ek mesaide gibi gösteren ve bin 500 TL para temin eden eskibaşhekim Nil Ergün, dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, eski başhekimin, 2019 yılı Şubat ile Eylül tarihleri arasında, G.K.R.Y’de olduğu halde kendisini hastanede, ek mesaide gibi göstererek, belge sahtelediğini ve sahtekarlıkla 1578 TL para sirkat ettiğini söyledi.

Mahkeme, eski başhekimin 5 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 KKTC vatandaşı kefilin, 100’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.