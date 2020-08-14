Eski Başbakanlardan Hakkı Atun Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve bakanlardan Hakkı Atun Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Başkan İsmail Arter’in makamında yapılan görüşmede, Hakkı Atun İsmail Arter’e yayımladığı 2 anı kitabını takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Atun’un belediyeyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ülkeye çok emeğiniz geçti, bugünkü siyasiler de tecrübelerinizden ders çıkarıyor” dedi.



Hakkı Atun’la her fırsatta çevre ve diğer ülke sorunlarını, siyasi konuları abi kardeş ilişkisi çerçevesinde konuştuklarını kaydeden Arter, Atun’un tecrübelerinden her zaman faydalandığını söyledi.Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Hakkı Atun konuşmasında, Başkan İsmail Arter’e çalışmalarında başarılar diledi. Köklerinin Gazimağusa’nın bir köyüne dayandığını, ortaokulu Mağusa’da okuduğunu belirten Atun, Mağusa’ya geldiğinde hala heyecanlandığını ifade etti.