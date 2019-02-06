Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102393
ALTIN
220.378
DOLAR
5.2170
STERLİN
6.7539
EURO
5.9438
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul...
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
Soygun zanlıları cezaevine gönderildi
banner282

Eski Bakanlardan Yumuk vefat etti

Eski Bakanlardan Yumuk vefat etti

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:57
Eski Bakanlardan Yumuk vefat etti

UBP GENEL BAŞKANI TATAR: “HASAN YUMUK PARTİSİNE VE KKTC’YE BAĞLILIĞI İLE HEP ANILACAKTIR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski milletvekili ve eski bakan Hasan Yumuk vefat etti.

Hasan Yumuk için yarın saat 10.00’da Meclis bahçesinde tören düzenlenecek.

Hasan Yumuk, 1943 yılında, Kars'ta (Türkiye) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Yumuk, 1976 yılına kadar serbest avukatlık yaptı ve l976 yılında Kıbrıs’a yerleşerek bir süre Sanayi Holding'de görev aldı.

Kıbrıs'a yerleşmesinden kısa bir süre sonra Ulusal  Birlik  Partisi’ne üye  olan Yumuk, önce Parti  Meclisi’ne seçildi, daha sonra da Genel Yönetim Kurulu  üyeliğine getirildi ve Genel Sekreter Yardımcılığında iki dönem görev  aldı.

1990 genel seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilen Yumuk, 1990-1994 yılları arasında İskan Bakanı olarak görev yaptı.

TATAR’DAN MESAJ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Hasan Yumuk’un ölümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili, eski Bakan Hasan Yumuk’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hasan Yumuk partisine ve KKTC’ye bağlılığı ile hep anılacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Son Güncelleme: 06.02.2019 13:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Kaza zanlısı teminatla serbest bırakıldı
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ydp Hasan Yumuk’un Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Denetimleri Sürüyor
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Ak Parti Eski Milletvekili Özdağ’ı Kabul Etti
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy Hasan Yumuk İçin Mesaj Yayımladı
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Yarın Seramik Atölyesi Var
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
“ev Yapımı ?” Girne’de Sahnelendi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Lord’un istinaf sebebi kısmen kabul edildi
Silahı temin eden de tutuklandı
Silahı temin eden de tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim