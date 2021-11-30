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Eski Ayvacık Belediye Başkanı'ndan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyaret

Eski Ayvacık Belediye Başkanı Erkan Avcı Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. 

30 Kasım 2021 Salı 11:30
Eski Ayvacık Belediye Başkanı'ndan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyaret

GMB’den verilen bilgiye göre, Başkan İsmail Arter’in makamında gerçekleşen ziyarette, belediyecilik konusunda tecrübelerin paylaşıldığı bir görüşme yapıldı.

ARTER

GMB Başkanı İsmail Arter konuşmasında, çok uzun yıllardan beridir tanıdığı, Belediye Başkanı olmadan önce belediyelerle ilgili tecrübelerinden yararlandığı Samsun ilinin Ayvacık Belediye Başkanı Erkan Avcı’yı uzun bir zamandan sonra Gazimağusa’da görmekten mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin 7 yıllık belediye başkanlığı tecrübelerini de masaya yatıracaklarını ifade eden Başkan Arter, Erkan Avcı’nın da eski bir Gazimağusalı olduğunu söyledi.

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AVCI

Eski Ayvacık Belediye Başkanı Erkan Avcı da konuşmasında, Belediye Başkanı İsmail Arter ile tanışıklıklarının uzun yıllara dayandığını, kendisinin de KKTC vatandaşı olduğunu ve 3 oğlunun DAÜ mezunu olduğunu söyledi. Samsun Ayvacık’ta 4 dönem belediye başkanlığı 5 yıl bakan danışmanlığı, 9 yıl Fransızca öğretmenliği ve 2 kez de Türk Belediyeler Kanunu Komisyon Üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Avcı, TC devleti adına 5 AB üyesi ülkede yerel yönetim konusunu incelediğini aktardı. 

İsmail Arter’in kanayan yara olan Maraş bölgesinde yaptığı çalışmaların her türlü çalışmanın üzerinde olduğunu kaydeden Avcı, bu çalışmaların Kıbrıs Maraş davasına büyük katkı sağladığını gördüğünü belirtti. 

“Başta kendileri, aile efradı, çalışma arkadaşları ve Gazimağusa halkına en içten sevgilerimi sunarım.” diyen Avcı, “Belediye Başkanı İsmail Arter’e hem özel hayatı hem görevinde daha üstün başarılar dilerim. Kendisi bizim ezeli ve ebedi dostumuzdur, Kıbrıs’taki dostlarımız bunu böyle bilmelidirler.” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 12:22
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