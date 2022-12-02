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"Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz"

02 Aralık 2022 Cuma 20:39
"Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz"

Meclis Başkanı Töre Engelliler Günü mesajı yayımladı... "Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz"

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