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Esin - Leman Lisesi Düzenlenen Törenle Açıldı

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:30
Esin - Leman Lisesi Düzenlenen Törenle Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan "Esin - Leman Lisesi" bugün düzenlenen açılış töreniyle Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edildi.

Lefkoşa'nın Kızılbaş bölgesinde, Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında, 8 bin 500 metre karelik alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, açık spor alanları, öğretmen odası ve kafeteryasıyla yapımı tamamlanan Esin- Leman Lisesi’nin açılışı bugün saat 17.30’da düzenlenen törenle yapıldı.

Sanver ailesinden Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapılarak Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edilen okulun açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

- Tatar: “Bu iyiliklerin başkalarına da örnek olmasını temenni ederim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Esin - Leman Lisesi’nin açılış töreninde bulunmaktan dolayı şeref duyduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türkü çok acılar çekti, göçler yaşadı ama geleceğe hep umutla baktı” diyen Tatar, bugüne kadar özel teşebbüsler ve vakıflar tarafından yapılan yatırımlar gibi Esin - Leman Lisesi’nin de ülkeye çok faydalı olacağına inanç belirtti.

Sanver ailesinin okulu devlete devretmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu iyiliklerin başkalarına da örnek olmasını temenni etti.

“Devletin yapısının güçlendirilmesi için bu yatırımlar çok önemli” diyen Tatar, devlet adına aileye teşekkür etti.

- Üstel: “Dayanışma ruhu içerisinde bu güzel eseri devletimize veriyorlar”

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasına okulu yapan aileye teşekkür ederek başladı. Kıbrıslı Türklerin mücadele yıllarında da birbirine destek olarak paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Üstel, aynı dayanışma ruhunun günümüzde de yaşandığını söyledi.

Sanver ailesinin okul yaparak devlete vermesini dayanışma ruhu örneği olarak gösteren Üstel, “Dayanışma ruhu içerisinde bu güzel eseri devletimize veriyorlar” dedi.

- Çavuşoğlu: “Ailenin gelecek nesiller için bu okulu yapması çok önemli”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sanver ailesinin gelecek nesiller için Esin - Leman Lisesi’ni tamamlayarak devlete teslim etmesinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, ülkede artan nüfusun bazı dönemlerde devleti yatırım yapma konusunda geri bırakabildiğini anlattı ve bu dönemlerde Sanver ailesi gibi insanların öne çıktığını söyledi.

Çavuşoğlu, tüm aileye yatırımları için teşekkür ederken, aile üyesi eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na da desteği için özel olarak teşekkür etti.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık’a günün anısına bir de tablo takdim etti.

- Arık: “Aydınlık nesiller yetiştirmek önemli”

Sanver ailesi adına konuşan Esin Sanver Arık ise ülkenin geleceği için aydınlık nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, Esin - Leman Lisesi’ni rahmetli anne ve babasına ithaf etti.

Arık, okulun yapımı süresince kendisine yardımcı olan ailesine, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul açıldı.

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Son Güncelleme: 13.09.2022 00:08
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