Eşi Sibel Tatar, Başbakan’ı Tebrik Etti

SİBEL TATAR BAŞBAKAN’A HASIR SANDALYE HEDİYE ETTİ

SİBEL TATAR: “HAK ETTİĞİMİZ YÖNETİMİN SERGİLENMESİ DİLEĞİMLE…”

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Sibel Tatar, Başbakanlık görevini devralan eşi Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı olarak görevi devralan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, eşi ve aynı zamanda Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı olan Sibel Tatar tebrik etti.



Sibel Tatar, eşi Başbakan Ersin Tatar’a üzerinde “Sn. Ersin Tatar’a. Eşi Sibel Tatar’ın armağanıdır” yazan bir hasır sandalye hediye etti.Sibel Tatar hediyeyle birlikte sunduğu ve basınla da paylaştığı mesajında, eşi olmasından ziyade Başbakan Ersin Tatar’a bir vatandaş olarak seslendi.Mesajına “Sayın Başbakanım, Sevgili Ersin” sözleri ile başlayan Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün özünün sembolü bir hediye ile seni kutlamak istedim. Eşin olarak değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak hak ettiğimiz yönetimin sergilenmesi dileğimle 13’üncü Başbakanımızı tebrik ediyor, 41’inci Hükümetimize başarılar diliyorum” dedi.(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI