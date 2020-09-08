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Eser Erenler GAÜ’de

08 Eylül 2020 Salı 00:28
Eser Erenler GAÜ’de
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) masa tenisi büyük erkek takımı yeni sezonda KKTC’de ve Türkiye’de mücadele ettiği süperligde hedef büyülttü.GAÜ Koordinatörü Yrd.Doçent .Dr.Muzaffer Doğgün dün basına yaptığı açıklamada hedeflerine varmak için takımın kadrosunu güçlendirme yoluna gittiklerini,LAÜ’den Eser Erenler’i ve İran’dan Sina Keyhan’ı aldıklarını belirtti.Doğgün açıklamasına şöyle devam etti. “Zihni Batuhan Şahin ve Cemal Kara’nın yanına kadromuza İran milli masa tenisçisi Sina Keyhan ile LAÜ’den Milli masa tenisçi Eser Erenler’i de dahil ettik.Güçlü bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz.Bu sezon hem KKTC’de hem de Türkiye’de şampiyonluk hedefliyoruz.”

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