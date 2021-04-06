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Esenyel: “TMT savunma amaçlı oluşturuldu”

 Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, TMT’nin Kıbrıs Türklerinin savunma yapabilmesi amacı ile oluşturulduğunu kaydetti.

06 Nisan 2021 Salı 12:00
Esenyel: “TMT savunma amaçlı oluşturuldu”
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Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, adada terörün kaynağının EOKA olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in terör örgütü EOKA’nın 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eyleme başlamasının 66’ıncı yıldönümünde yaptığı açıklamasını eleştirerek, Rum zihniyetinin yaşanan gerçekleri saptırmaya yönelik hareket ettiğini dile getiren Esenyel, Anastasiadis’in hala adadaki gerçekleri balçıkla sıvamaya kalkmasının uzlaşıyı uzaklaştırdığını kaydetti.

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Esenyel, “Böylesi zihniyetlerle uzlaşı aramak Kıbrıs Türküne bir elli yıl daha kaybettirir” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü olarak 1955 Nisan’da oluşturulan EOKA’nın kuruluşunun hemen ardından Türklere yönelik katliamlara başlandığını dile getiren Esenyel, TMT’nin 1958 de tamamen Türkleri savunmaya yönelik kurulduğunu kaydederek, “Biz türkler kendimizi savunmak için kenetlenmek zorundaydık ve bunu yaptık, aksi takdirde 21 Aralık 1963 saldırılarını başlatan, 15 Temmuz darbesiyle adayı tamamen Yunanistan’a bağlanmasını amaçlayan EOKA’yı durduramazdık” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 12:32
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