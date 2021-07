Esenyel: “Karpaz bölge coğrafyası için önemli bir hazine”

Doç. Dr. İsmet Esenyel yazısında, “Karpaz destinasyonu sadece bizim ülkemizin değil, belki de civar ülkeler içinde en önemli bir hazine. Hazine diyorum çünkü yıllardır bu kadar çok alternatif turizm modelini bir arada tutabilen başka bir bölge gerçekten bulmak zor. Ada ülkeleri özellikle Covid-19 sonrası müthiş bir kendini daha fazla keşfetmeye çalışan yeni bir tüketici modeli ile karşı karşıya bıraktı. Kendimizden biliyoruz, dikkat edin daha fazla kendi kendine olmaya özen gösteren, kalabalıklardan kaçan, adeta doğa ve bohem yerlerde olmayı özen gösteren bir turist profili ile karşı karşıyayız. Covid-19 süreci daha sonlanmadı ne yazık ki. Bu vesile ile ülkemiz içerisinde seyahat etme isteği ve önemi bir o kadar da arttı. İster ekonomik koşullar deyin, ister daha fazla ülkemizin bilinmeyenlerini keşfetmek için fırsat, insanlarımız özellikle son iki, üç yıldır Karpaz yarımadasına bir başka sevdalandı. Her ne kadar da Karpaz yarımadası olmasa da ben yolculuğa Mağusa dışından başlayın derim. Mutlaka yeni yapılan sahil şeridi yolu ( Esentepe üzerinden, Bahçeli, Kaplıca, Küçük Erenköy Balalan yolu) da denenebilir ancak ben tarih ve yolun daha düz, virajsız olması hasebi ile tercihim Mağusa üzerinden yolculuğa çıkmak” dedi.

“Salamis Büyüleneceğiniz Bir Antik Şehir”

Keşfetmeye Salamis`ten başlayın Gerçekten de büyüleneceğiniz bir antik şehir. Hafta sonu kaçış gibi düşünün. Cumartesi sabah Salamis Antik Kentine (Burası daha yüzde dört civarı gün yüzüne çıkmış), Dönemin Kralı küçük oğlunu koruması üzerine savaşta abisini görevlendirmiş o da başaramayınca babası tarafından Kıbrıs`a sürgün edilmiş.

“Beş Yıl Sonra İskele`Yi Tanımak Olanaksız Hale Gelecek”

Karpaz`a doğru yolculuğunun devamında, Makenzi Plajı, Long Beach, sağlı sollu devasa binalar, apart oteller, havuzlu villalar sakın sizi şaşırtmasın. Özellikle emlak patlaması sonucu, yakalanan ivme ve Annan Planı’ndaki süreç, burayı Rusların ve İsraillilerin ilgi odağı haline getirmiş. Büyük inşaat şirketleri, Covid-19 sebebi ile satamadıkları daire, villaları yerli halkımıza beş yıldızlı hizmet kalitesi ile sunmaya başladılar. Burasının yabancıların merceği ve radarı altında olduğunu unutmayalım. Beş yıl sonra İskele`yi tanımak olanaksız hale gelecek.

“Bafra Müthiş Bir Ekonomik Kazanım Elde Edecek”

Bafra bölgesi inanılmaz bir potansiyel. Bafra bölgesinde an itibarı ile dört adet beş yıldızlı otel var. Tüm bölge tamamlanıp yaklaşık on dört otel ve rekreasyon alanları ile turizm endüstrimize ek olarak on bir bin yatak daha kazandırılacak. Bölge müthiş bir ekonomik kazanım elde edecek. Bölge beklenen düzeyde mi şu anda? Hayır değil. Ülkemiz turizm potansiyeli düşünüldüğünde ileride Maraş ile yarışabilecek belki de en önemli bölge burası. Yatırımların tamamlanması için geç kalınmıyor mu? Şüphesiz, ancak ilanihaye bugün olduğu gibi duramaz.

“Karpaz Yarımadası İlgiye Muhtaç”

Bu bölgeye yaklaşık on bir, on iki yıl önce eko turizm rüzgârları estirilmiş. Bölgenin halkı Kalkınma Bankasından borçlandırılmış ve küçük altı oda, sekiz oda, on oda yöresel yerler yenilenerek, restore edilerek turizm sektörünün hizmetine sunulmuş. Sırf Krediler, kalkınmadan alınsın diye yıllık doluluk oranları ve kazanç oranları yüksek tutulmuş ve insanlar feasible olmayan bu yatırımlar sonucu batmış. Ne yazık ki, balık tutmayı bilmeyen bu insanlara olta verilmiş. (Turizm anlamında, yoksa Karpaz halkı çok iyi balıkçıdır). Borçları halk ödeyemiyor ve insanlar batmanın eşiğine getirilerek çoğu mahkemede. Tek ihtiyacımız olan, bilinçli, vizyoner ve ne yaptığını bilen, planlama yetisine sahip kişileri ülke gailesi ve ülküsü ile bulup çalıştırmak. Turizm Hayattır.