Esenyel: “1974 öncesine asla dönmeyeceğiz”

Ortak cumhuriyeti yıkarak, Türk ortağı silah zoruyla devletten dışlayan Rum yönetiminin, Ada’nın tümüne egemen olma zihniyetinden hala vazgeçmediğini ifade eden Esenyel, özetle şunları vurguladı:

“21 Aralık 1963’te uygulamaya konulan Akritas Planı, zamanında Girit’te olduğu gibi, Kıbrıs Türkü’nü topyekun imha ederek, Ada’yı Yunanistan’a bağlamak ve Enosis’i gerçekleştirmeyi amaçlamaktaydı. Ancak ata yadigarı bu topraklarda mukavemetçilerin ve halkımızın direnişi sayesinde planları bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın öncülüğünde Mücahitlerimiz, kadını-erkeği ile halkımızın 11 yıl süren dik duruşu, Enosis çarkına taş koymuştur.”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel, Kıbrıs Türkü’nün 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974’e kadar çok zor şartlar atında yaşamını sürdürdüğünü, 103 köyden kovulduğunu, utanç barikatlarında horlandığını ve her türlü insan haklarından yoksun olduğunu anımsatarak, 20 Temmuz 1974’te Mehmetçik’le Mücahit’in kucaklaşmasıyla esaret günlerinin geride kaldığını, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuştuğunu kaydetti.

Esenyel, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çekerek, KKTC’nin stratejik konumunun her geçen gün daha iyi anlaşılmakta olduğunu, bu topraklarda Türkiye’nin güvencesinde daha refah günlere kavuşulacağına inanç belirtti, Kıbrıs davası uğruna şehit olanları saygıyla andığını kaydetti.