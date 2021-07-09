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Esentepe ve Tatlısu Belediyeleri de MANNE projesine dahil oluyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Mahalle Anneleri Projesi”ne (MANNE) Esentepe ve Tatlısu Belediyeleri de dahil oluyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 20:00
Esentepe ve Tatlısu Belediyeleri de MANNE projesine dahil oluyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Mahalle Anneleri Projesi”ne (MANNE) Esentepe ve Tatlısu Belediyeleri de dahil oluyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Hasan Karaokçu başkanlığındaki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu heyeti, bu amaçla Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu da hazır bulundu.

Görüşmelerde, MANNE Projesi’nde görev alacak annelerin belirlenmesi, eğitimlerinin verilerek, alan çalışmalarının başlaması konusunda mutabık kalındı.

Bu çerçevede bir taraftan eğitimler devam ederken, diğer taraftan bağımlılıklar konusunda farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi adına, her iki bölgede de sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine ve ortak projelerin geliştirilmesine karar verildi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmasında, MANNE Projesi’nin her kapıyı çalmayı ve bağımlıklarla ilgili olarak tüm aileleri yerinde bilinçlendirmeyi hedefleyen bir proje olduğuna işaret etti.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Karaokçu, önleme çalışmalarını yerel yönetimlerle işbirliğinde götürmeye büyük özen gösterdiklerini ve bunun faydalarını da almaya başladıklarını kaydetti.

Karaokçu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği ile işbirliğinde geliştirecekleri sportif etkinliklerle her iki bölgede yaşayan çocuk, gençler ve ailelere sağlıklı yaşam adına, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmelerine olanak yaratacaklarına olan inancını dile getirdi.

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ERDOĞAN

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını en güzel şekilde geçirmelerine yönelik olarak birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bağımlılıkların yarattığı sıkıntıların toplumsal işbirliği ile göğüslenebileceği inancını dile getiren Erdoğan, bu anlamda bağımlılıklar konusunda anneleri bilinçlendirmeyi hedefleyen MANNE Projesi’nde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğine gitmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Spora da büyük önem verdiklerini ve bölgedeki tesisleri sürekli geliştirme yoluna gittiklerini kaydeden Cemal Erdoğan, Komisyon ve Yaşama Sporla Bağlan Derneği ile işbirliğinde etkinlikler düzenlemeye hazır olduklarını kaydetti.

ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, başta uyuşturucu olmak üzere diğer bağımlılıklarla ilgili olarak ciddi bir mücadele içerinde olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğine her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.

Orçan, bölge insanının bağımlılıklar konusunda bilimsel bir çerçevede bilinçlendirilmesini sağlayacak olan MANNE Projesi’nin Tatlısu’da hayata geçecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

MADENOĞLU

Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu da, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Tatlısu ve Esentepe Belediyeleri ile işbirliğinde, çok güzel projelere imza atmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Madenoğlu, kısa sürede bunları hayata geçireceklerine olan inancını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 20:22
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