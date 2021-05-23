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Esentepe ve Kalkanlı'da temizlik yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin, Esentepe sahil şeridinde ve Kalkanlı Piknik Alanı’nda temizlik etkinlikleri düzenlediği bildirildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 15:00
Esentepe ve Kalkanlı'da temizlik yapıldı
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini artırmaya yönelik düzenlenen temizlik etkinlikler önümüzdeki hafta da devam edecek.

Haftanın perşembe günleri ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak düzenlenen çevre temizlik etkinlikleri geçtiğimiz haftadan itibaren her gün farklı bir bölgede gerçekleşiyor.

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Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ve Alagadi personeli, Esentepe Belediyesi ile birlikte Esentepe sahil şeridini temizledi.

Çevre Koruma Dairesi Lefke ve Güzelyurt Birimi personeli ise Kalkanlı Piknik Alanında temizlik etkinliği gerçekleştirerek, çevreye karşı duyarlılığın artması için öncülük etti.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 15:17
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