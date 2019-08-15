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Esentepe ve Bahçeli köylerinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle yarın Esentepe ve Bahçeli köylerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Esentepe ve Bahçeli köylerinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle yarın Esentepe ve Bahçeli köylerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
Esentepe ve Bahçeli köylerinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak bakım - onarım çalışması nedeniyle yarın Esentepe ve Bahçeli köylerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak..Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.

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Son Güncelleme: 15.08.2019 15:01
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Esentepe Elektrik KesintisiBahçeli Elektrik Kesintisi
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