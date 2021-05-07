Esentepe-Tatlısu anayolunda kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Esentepe – Tatlısu anayolunun Alagadi-3 mevkiinde, Hüseyin Köroğlu (E-45), yönetimindeki ZMV846 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, bariyerler üzerinden aşıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.