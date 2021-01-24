Esentepe'de Korona paniği!

Esentepe Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bölge halkına çağrıda bulundu.

Belediye, Esentepe otobüsü ile işe gidip gelen vatandaşlardan birininvirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, otobüsü kullanan bölge sakinlerine kendilerine izole etmeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan belediye, gerekmesi halinde belediyeyle temasa geçerek PCR testlerini yaptırmalarının söyledi.