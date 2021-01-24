Esentepe'de Korona paniği!

Esentepe Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bölge halkına çağrıda bulundu.
Öte yandan belediye, gerekmesi halinde belediyeyle temasa geçerek PCR testlerini yaptırmalarının söyledi.
Son Güncelleme: 24.01.2021 14:15
Esentepe Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bölge halkına çağrıda bulundu.
Esentepe Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bölge halkına çağrıda bulundu.
Öte yandan belediye, gerekmesi halinde belediyeyle temasa geçerek PCR testlerini yaptırmalarının söyledi.