Esentepe Belediyesi Meclis önündeki eyleme destek verecek

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin belediyeleri birleştirme çabasının sağlık bir sonuç vermeyeceğini ifade etti.

Yalınkaya, “Bahse konu istemin ülke haritası üzerinde işlevi ve oluru yoktur” diyerek, şöyle devam etti:

“Günlerdir belediyelerimiz ve belediye emekçileri, bu realiteyi hükümet edenlere duyurmak için meclis önünde eylem yapmaktadır. Şu anda Yeniboğaziçi ile Dikmen Belediyeleri ve emekçileri meclis önünde saygı duyulacak bir direniş sergilemektedir. Sendika olarak dayanışma içerisinde olduğumuz bu belediye emekçilerinin yanına yarın Esentepe Belediye Başkanı, yönetim kurulu ve emekçileriyle ortak olarak aldığımız kararla Esentepe Belediyesi’ni de getirip mücadelenin gücünü artırıyoruz.

Hükümet edenler sesimizi duymamaya ve kendi bildiğini okumaya devam ettiği takdirde meclis önündeki kalabalık da mücadele gücü de artarak bir sel gibi hükümeti yıkacaktır.”