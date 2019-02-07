“Eşek Günü” etkinliği düzenliyor

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği, 10 Şubat “Eşek Günü” etkinliğinin onuncusunu bu yıl 10 Şubat Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, amacın tatilde çocuklara aileleriyle birlikte Karpaz bölgesinin güzel köyünde neşeli bir ortam sağlamak ve hayvan sevgisini aşılamak olduğu kaydedildi.



Büyükkonuk Derneği’nin bahçesinde stantlar kurularak köy ürünlerinin, çeşitli yiyeceklerin, el emeği göz nuru hediyelik eşyaların satışa sunulacağı belirtildi.



Açıklamada, etkinlikte eşek gezileri, çocukların seveceği veya satın alabileceği minik tavşanlar, sokak hayvanlarına destek için ikinci el kıyafet ve eşya satışı, ayrıca ikramiyeler arasında canlı horoz da bulunan çekilişler yapılacağı kaydedildi.



Etkinlikte, Büyükkonuk Gençlerinin folklor gösterileri de olacağı belirtilen açıklamada, “açılış yok, protokol yok, gelin biz bize eylenelim” ifadeleri kullanıldı.



