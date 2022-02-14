banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ocak ayında üreticinin yüzünü güldüren yağışlar azalıyor…
“Şubat sıcak… Yağışlar da az…”
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini duyurdu
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini...
5'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
5'i tutuklu 2'si tutuksuz yargılanacak
İlk ve orta dereceli okullarda 15 günlük Şubat tatili sona erdi
15 günlük Şubat tatili sona...
Üniversiteler saadet zinciri mi?
Üniversiteler saadet zinciri mi?
banner404

Ertuğruloğlu: “Rum tarafının çabası beyhude”

14 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
Ertuğruloğlu: “Rum tarafının çabası beyhude”

“KIBRIS RUM TARAFININ SÖZDE ‘GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERİ’, DİKKATLERİ HEM SORUNUN ÖZÜNDEN UZAKLAŞTIRMAK, HEM DE STATÜKONUN DEVAMINI SAĞLAMAKTAN BAŞKA BİR AMAÇ TAŞIMAMAKTADIR”

“GEREK KAPALI MARAŞ, GEREK ERCAN DEVLET HAVALİMANI, GEREKSE GAZİMAĞUSA DENİZ LİMANI TOPRAKLARIMIZIN BİRER PARÇASIDIR VE DEVLETİMİZİN YETKİSİ ALTINDADIR. BU YETKİNİN DEVREDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Rum tarafının sözde Güven Yaratıcı Önlemlerinin, dikkatleri hem sorunun özünden uzaklaştırmak, hem de statükonun devamını sağlamaktan başka bir amaç taşımadığını" belirterek bunu beyhude bir çaba olarak nitelendirdi.

Ertuğruloğlu, “Gerek Kapalı Maraş, gerek Ercan Devlet Havalimanı, gerekse Gazimağusa Deniz Limanı topraklarımızın birer parçasıdır ve Devletimizin yetkisi altındadır. Bu yetkinin devredilmesi söz konusu değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” teklifi hakkında yazılı açıklama yaptı.

banner341
Başta Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis olmak üzere bazı Rum yetkililerin son dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ilişkin bazı planlarını sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” paketi olarak lanse etmeye ve uluslararası kamuoyunun desteğini alarak Kıbrıs Türk tarafına baskı uygulamaya çalıştığını kaydeden Ertuğruloğlu, “Bu çaba beyhude bir çabadır” dedi.

Ertuğruloğlu, Adadaki taraflar arasında süregelen müzakere süreçlerinde bugüne kadar ortaya konan hiçbir “Güven Yaratıcı Önlem” paketinin amaçlanan hedefe ulaşmadığını kaydederek şöyle devam etti:

“Bunun nedeni ise ‘Güven Yaratıcı Önlemler’in Kıbrıs meselesinin özünden uzak olmasıdır. Kıbrıs meselesinin özü ve bugüne kadar sonuçsuz kalmasının tek sebebi, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafına Kıbrıs Adasının sözde ‘tek hükümet ve temsilcisi’ olarak davranması, öte yandan Kıbrıs Türk halkına ise sadece bir ‘toplum’ muamelesi yapmasıdır. Ezcümle, Kıbrıs meselesinin özü, statü meselesidir. Kıbrıs Rum tarafının sözde ‘Güven Yaratıcı Önlemleri’, dikkatleri hem sorunun özünden uzaklaştırmak, hem de statükonun devamını sağlamaktan başka bir amaç taşımamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından belirlenen yeni Devlet politikası, bu statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Bugün, adada, Kıbrıs Türk halkına ait bir Devlet olduğu inkar edilemez bir gerçektir. KKTC’nin önerisi de bu gerçek üzerine tesis edilmiştir. 

Kıbrıs Türk halkının mutlak egemenliği bulunan bu Devlet toprakları üzerinde söz söyleme hakkı sadece Kıbrıs Türk halkına aittir. Gerek Kapalı Maraş, gerek Ercan Devlet Havalimanı, gerekse Gazimağusa Deniz Limanı topraklarımızın birer parçasıdır ve Devletimizin yetkisi altındadır. Bu yetkinin devredilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, topraklarımız üzerinden siyaset yapan Rum liderliğinin bu olguyu kabul etmesi gerekmektedir. Bu gerçek kabul edilmediği sürece, adı ne olursa olsun, atılacak her adım başarısızlığa mahkum olacaktır.”

banner360
Son Güncelleme: 14.02.2022 19:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar ABD yetkilileriyle görüştü
Tatar ABD yetkilileriyle görüştü
Yarın hafif sağanak yağmur bekleniyor
Yarın hafif sağanak yağmur bekleniyor
Erhürman: “Ortak zeminde uzlaşabilirsek kapıları kapatmıyoruz”
Erhürman: “Ortak zeminde uzlaşabilirsek kapıları kapatmıyoruz”
Bir haftada 51 trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Bir haftada 51 trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
KKTC’de bir haftada toplam 8 yangın ve 11 hususi servis olayı meydana geldi
KKTC’de bir haftada toplam 8 yangın ve 11 hususi servis olayı meydana geldi
Ocak ayında üreticinin yüzünü güldüren yağışlar azalıyor…
Ocak ayında üreticinin yüzünü güldüren yağışlar azalıyor…
Hasipoğlu: Hedefimiz Çarşamba gününe hükümeti kurmaktır
Hasipoğlu: Hedefimiz Çarşamba gününe hükümeti kurmaktır
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini duyurdu
KHK bazı yazılı sınavların ertelendiğini duyurdu
Halkın Partisi seçim dönemi gelir ve harcamalarını açıkladı
Halkın Partisi seçim dönemi gelir ve harcamalarını açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim