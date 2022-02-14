Ertuğruloğlu: “Rum tarafının çabası beyhude”

“KIBRIS RUM TARAFININ SÖZDE ‘GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERİ’, DİKKATLERİ HEM SORUNUN ÖZÜNDEN UZAKLAŞTIRMAK, HEM DE STATÜKONUN DEVAMINI SAĞLAMAKTAN BAŞKA BİR AMAÇ TAŞIMAMAKTADIR”

“GEREK KAPALI MARAŞ, GEREK ERCAN DEVLET HAVALİMANI, GEREKSE GAZİMAĞUSA DENİZ LİMANI TOPRAKLARIMIZIN BİRER PARÇASIDIR VE DEVLETİMİZİN YETKİSİ ALTINDADIR. BU YETKİNİN DEVREDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Rum tarafının sözde Güven Yaratıcı Önlemlerinin, dikkatleri hem sorunun özünden uzaklaştırmak, hem de statükonun devamını sağlamaktan başka bir amaç taşımadığını" belirterek bunu beyhude bir çaba olarak nitelendirdi.

Ertuğruloğlu, “Gerek Kapalı Maraş, gerek Ercan Devlet Havalimanı, gerekse Gazimağusa Deniz Limanı topraklarımızın birer parçasıdır ve Devletimizin yetkisi altındadır. Bu yetkinin devredilmesi söz konusu değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” teklifi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başta Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis olmak üzere bazı Rum yetkililerin son dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ilişkin bazı planlarını sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” paketi olarak lanse etmeye ve uluslararası kamuoyunun desteğini alarak Kıbrıs Türk tarafına baskı uygulamaya çalıştığını kaydeden Ertuğruloğlu, “Bu çaba beyhude bir çabadır” dedi.

Ertuğruloğlu, Adadaki taraflar arasında süregelen müzakere süreçlerinde bugüne kadar ortaya konan hiçbir “Güven Yaratıcı Önlem” paketinin amaçlanan hedefe ulaşmadığını kaydederek şöyle devam etti:

“Bunun nedeni ise ‘Güven Yaratıcı Önlemler’in Kıbrıs meselesinin özünden uzak olmasıdır. Kıbrıs meselesinin özü ve bugüne kadar sonuçsuz kalmasının tek sebebi, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafına Kıbrıs Adasının sözde ‘tek hükümet ve temsilcisi’ olarak davranması, öte yandan Kıbrıs Türk halkına ise sadece bir ‘toplum’ muamelesi yapmasıdır. Ezcümle, Kıbrıs meselesinin özü, statü meselesidir. Kıbrıs Rum tarafının sözde ‘Güven Yaratıcı Önlemleri’, dikkatleri hem sorunun özünden uzaklaştırmak, hem de statükonun devamını sağlamaktan başka bir amaç taşımamaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından belirlenen yeni Devlet politikası, bu statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Bugün, adada, Kıbrıs Türk halkına ait bir Devlet olduğu inkar edilemez bir gerçektir. KKTC’nin önerisi de bu gerçek üzerine tesis edilmiştir.

Kıbrıs Türk halkının mutlak egemenliği bulunan bu Devlet toprakları üzerinde söz söyleme hakkı sadece Kıbrıs Türk halkına aittir. Gerek Kapalı Maraş, gerek Ercan Devlet Havalimanı, gerekse Gazimağusa Deniz Limanı topraklarımızın birer parçasıdır ve Devletimizin yetkisi altındadır. Bu yetkinin devredilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, topraklarımız üzerinden siyaset yapan Rum liderliğinin bu olguyu kabul etmesi gerekmektedir. Bu gerçek kabul edilmediği sürece, adı ne olursa olsun, atılacak her adım başarısızlığa mahkum olacaktır.”