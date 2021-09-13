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Ertuğruloğlu'ndan Lillie’ye tepki

Ertuğruloğlu, İngiliz Yüksek Komiseri’nin demecinde kullandığı üslubun ise “koloni zihniyetinin hala devam ettiğini göstermekte olduğunu” kaydetti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:15
Ertuğruloğlu'ndan Lillie’ye tepki

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin verdiği bir demeçte, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için “çıkış yolunun federasyon” olduğuna işaret etmesine tepki göstererek, bunun “Kıbrıs meselesini çözümsüzlüğe hapsetmiş müzakere süreçlerinin tekrarlanmasından başka bir anlam taşımadığını” söyledi.

Ertuğruloğlu, İngiliz Yüksek Komiseri’nin demecinde kullandığı üslubun ise “koloni zihniyetinin hala devam ettiğini göstermekte olduğunu” kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürdüğü “Rum yanlısı politikasına artık bir son vermesini” de talep etti.

“KULLANDIĞI ÜSLUP TİPİK KOLONİ ZİHNİYETİNİN HALA DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR”

Ertuğruloğlu, konuya ilişkin yapılan açıklamasında, “İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin Kathimerini gazetesine verdiği bir demeçte, Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşma için çıkış yolunun federasyon olduğuna işaret etmesi Kıbrıs meselesini çözümsüzlüğe hapsetmiş müzakere süreçlerinin tekrarlanmasından başka bir anlam taşımamaktadır. Kullandığı üslup ise tipik koloni zihniyetinin hala devam ettiğini göstermektedir” ifadesine yer verdi.

“Lillie’nin, İngiltere’nin girişimlerinin Anastasiadis’in adem-i merkeziyetçi federasyon fikriyle uyumlu olduğunu ifade etmesi İngiltere’nin Rum tarafına muzahir bilinen tutumunu bir kez daha sergilemektedir” denilen açıklamada, garantör ülkelerden birisi olan İngiltere’nin Kıbrıs konusundaki bu tutumunun “kabul edilemez” olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Zaten garantör ülkelerden sadece Türkiye garantörlüğün görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte, diğerleri ise ırkçı ve bağnaz Rum politikalarını desteklemek ve teşvik etmekle meşgul olmaktadırlar” denildi.

“KIBRIS TÜRK TARAFININ YENİ VİZYONU CENEVRE’DEKİ 5+BM GAYRI RESMİ TOPLANTI SIRASINDA KAYDA GEÇİRİLMİŞTİR”

Rum tarafının, yetki ve refahı Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmayı reddetmesi nedeniyle yıllardır bu zeminde yürütülen müzakere süreçlerinin “akamete uğradığı” ve Kıbrıs Türk tarafının “kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşma için yeni vizyonunu gündeme getirdiği” belirtilen Bakan Ertuğruloğlu’nun açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

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“Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayrı resmi toplantı sırasında kayda geçirilmiştir. Bu önerimiz müktesep hakkımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescilini öngören bir ilke üzerine tesis edilmiştir. Bu ilkeyi öngörmeyen, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun devamına yardımcı olacak sözde çözüm modeli üzerinde ısrar etmek beyhudedir. Kıbrıs konusunu en iyi bilen ülkelerden biri olan İngiltere’nin bu gerçeği bir an önce benimsemesini ve iki egemen üs bölgesinin geleceğini garanti etme adına Kıbrıs Türk halkına karşı sürdürdüğü Rum yanlısı politikasına artık bir son vermesini talep ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 13.09.2021 15:46
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