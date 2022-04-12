banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Damacana su fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı
banner405

Ertuğruloğlu'ndan açıklama!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının, özellikle Avrupa’ya taşınabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni vizyonunun dikkate alınmasının, önerilerin kabul edilebilir olması açısından önem arz ettiğine vurgu yaptı.

12 Nisan 2022 Salı 15:38
Ertuğruloğlu'ndan açıklama!

Ertuğruloğlu, KKTC’nin “egemen eşitliğinin kabulünü” temel alan yeni vizyonu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “üniter bir devleti” öngören politikalarının birbirinden farklı olduklarının ve bu farklı duruşlarından taviz vermeyeceklerinin uluslararası toplum tarafından anlaşılması ve Kıbrıs konusundaki yaklaşımın bu gerçek ışığında yeniden formüle edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ilişkin öneriler hakkında basın açıklaması yaptı.

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs meselesinin özünü oluşturan statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmak amacıyla, “KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören ve gerçekçi bir vizyona dayanan” Kıbrıs politikasını kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yaptı.

banner341
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, adadaki iki halkın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından karşılıklı ve eşit bir şekilde yararlanabilmesi için Doğu Akdeniz’in bir işbirliği alanına çevrilmesini desteklediğini ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Bu nedenle de bugüne kadar hidrokarbon kaynaklarından eşit bir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı öneriler ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu Temmuz 2019 tarihli kapsamlı ve yapıcı öneri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin iştirakini de içeren, bölgesel bir enerji konferansının toplanmasını öngören önerilerinin de hala masada olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. 

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının özellikle Avrupa’ya taşınabilmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yabancı ülke yetkililerinin yapmış oldukları öneriler ve açıklamalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni vizyonunu dikkate almaları, önerilerinin kabul edilebilir olması açısından önem arz etmektedir. Aksi halde, mevcut gerçekler ile bağdaşmayan önerilerin başarıya ulaşmasının gerçekçi olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır.

KKTC’nin egemen eşitliğinin kabulünü temel alan yeni vizyonu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin üniter bir devleti öngören politikalarının birbirinden farklı olduklarının ve bu farklı duruşlarından taviz vermeyeceklerinin uluslararası toplum tarafından artık anlaşılması ve Kıbrıs konusundaki yaklaşımın bu gerçek ışığında yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.

İyi niyetli ve gerçekçi yaklaşım budur. Eski ve başarısızlığı yıllardır kanıtlanmış politikalarla boşa harcayacak zamanımız yoktur. Güven Artırıcı Önlemler diye suni gündem yaratarak Rumların “Devlet” bizim de “o devletin bir toplumu” olarak algılanmamızı sağlamaya yönelik sinsi senaryolara da zaten karnımız toktur.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan başarının formülü
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar “Orkide Yürüyüşü”ne katıldı
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
“Protokolü yarın imzalamayı planlıyoruz”
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!
Yasa dışı yollardan Güney'e geçeceklerdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim