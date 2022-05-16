Ertuğruloğlu: “Kasulidis, Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ediyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in, bilinen Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ettiğini belirterek, “Kendilerini sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ sanan bu zavallıların Türkiye’ye dil uzatması ve Kıbrıs Türkü’nü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez” dedi.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in “Ta Nea” gazetesine verdiği demeci değerlendirdi. Ertuğruloğlu’nun açıklaması aynen şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in GKRY yayın organlarından ‘Ta Nea’ gazetesine vermiş olduğu demeçle, bilinen Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ettiği çok net bir şekilde bir kez daha görülmüştür.

Kendilerini sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ sanan bu zavallıların Türkiye’ye dil uzatması ve Kıbrıs Türkü’nü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez.



Garantörlüğünü kötüye kullanan ve adada darbe gerçekleştiren Yunanistan dururken, Anavatanımız Türkiye’yi garantörlük hakkını kötüye kullanmakla suçlamak, hadsizliğin, pişkinliğin ve tarihi gerçekleri saptırma becerisinin en somut göstergesidir.Bunlar yetmezmiş gibi, İsrail-Türkiye doğal gaz boru hattının Kıbrıs üzerinden geçmesine yönelik de Türkiye’ye ön koşul koyma gibi haddini aşan ve şımarıklığın ta kendisi olan tipik ve alışılagelmiş Rum mantalitesini bir kez daha sergilemiştir.Kıbrıs konusunda bir ön koşuldan bahsedilecekse bu, Rum tarafının tüm anlaşmalara ve gerçeklere rağmen, olmayan bir Kıbrıs ortaklığının temsilcisi olarak kabul edilmesi ve sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak tanınmasıdır. Bu ön koşul geçerli olduğu sürece, bunun yanlışlığına ve haksızlığına işaret eden adımlarımızın ön koşul olarak algılanması asla kabul edilmeyecektir.Kasulidis şunu iyice kavramalıdır ki, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devlet odaklı Kıbrıs politikamız değişime tabi bir duruş değildir. Adanın geleceğini şekillendirecek politika ve duruş da budur”