Ertuğruloğlu, İstanbul'da İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen

“Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temalı toplantıda konuşma yaptı

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konferansa katılan bakanlara verdiği yemeğe ve bakanların toplu fotoğraf çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, konferansta, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRT Müdürü Meryem Özkurt, Dışişleri Bakanlığı Basın görevlisi Züleyha Karaman ve Dış Basın Birliği 2. Başkanı Fevzi Tanpınar eşitlik etti.