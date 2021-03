Ertuğruloğlu: “GAÜ’nün Arizona Üniversitesi ile başlattığı bu işbirliği, öğrenciler için büyük bir şans”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akpınar, Arizona Üniversitesi ABD Mezununu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü ekibi ile ağırladıklarını belirterek, Dünyanın ilk 100 Üniversitesi arasında yer alan Arizona Üniversitesi ve Kıbrıs Kampüsü ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduklarını iletti. Akpınar ayrıca, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na; GAÜ olarak katılım gösterdikleri “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2030” ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ziyaretin devamında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Arizona Üniversitesi ABD’de ki öğrencilik yılları ve orda okumanın ayrıcalıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu GAÜ Medya’ya verdiği demeçte şunları söyledi;

Ertuğruloğlu. “Arizona Üniversitesi’ne Gitmiş Olan Tek Kıbrıslı Öğrenci Bendim”

“Arizona Üniversitesi ile yollarım 1972 de kesişti. Güney Lefkoşa’daki İngiliz Kolejinde okudum. Daha sonra Amerikan Büyükelçiliği’nin bursları açıklandı. Aynı dönemde ailemin isteği üzerine Eczacılık Bölümü sınavından burs kazanıp Beyrut’taki Amerikan Üniversitesine gittim. Beyrut’ta bir iç karışıklık durumu vardı ve o dönemde ben artık siyasal bilgiler ile ilgilenmeye başladım. Amerikan Üniversitesinde okumam dolayısıyla Amerika’da okumam gerektiğini düşünerek, TOEFL sınavına hazırlandım. Sınavı başarıyla geçtikten sonra 5 tane üniversite tercihimin arasında Arizona Üniversitesi de vardı. Benim Üniversiteyi okuduğum dönem, Arizona ya gitmiş olan tek Kıbrıslı öğrenci bendim. Ne Rum ne de başka Türk vardı.

Ertuğruloğlu: “Arizona Üniversitesi Şahane Bir Üniversite ve Arizona’da Tam Bir Öğrenci Şehri”

“Arizona Üniversitesi benim için, severek seçtiğim bölüm ile birlikte çok cazip oldu. Arizona Üniversitesi şahane bir üniversite ve Arizona’da tam bir öğrenci şehri. Buradan giden öğrenci için bir afallama dönemi olmayacaktır mutlaka. Çünkü Kıbrıs’la aynı nüfusa sahip ve ayrıca üniversite ile şehir tamamen bütünleşmiş durumda. Öğrenci kapasitesi bakımından ve şehrin kendi enerjisinden dolayı Arizona Üniversitesinin müthiş bir temposu var.”

Ertuğruloğlu: “Ortaya Koyulan Bu Oluşum, Öğrenciler için Büyük Bir Şans”

Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin Arizona Üniversitesi işbirliğiyle artık her öğrencin Amerika’da eğitim almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği köprü görevi hakkında yaptığı açıklamada; “Müthiş bir başarı. Bu köprü görevi için her halükarda mutlu olacaktım. Fakat, Arizona gibi bir üniversiteyle olmuş olması beni ayrıca mutlu etti. Ortaya koyulan bu oluşum, öğrenciler için büyük bir şans. Amerika’da okumak tabi ki büyük bir ayrıcalık olarak görünüyor ancak, Arizona Üniversitesi’nde okumak ise bambaşka bir ayrıcalık. Bu fırsatı değerlendirmeleri gerekir. Öğrencilik hayatının en önemli boyutu kampüs hayatıdır. Kampüsü olmayan üniversitelerin yeterli akademik tecrübe verdiğine ben inanmıyorum açıkçası. Arizona Üniversitesi’ne giden her öğrencinin geri geldiğinde mutlaka görüşüp fikirlerini almak isterim. Öğrencilik yıllarımdan bu yıllara olan değişiklileri öğrenmek isterim.”