banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Ertuğruloğlu: “Cenevre görüşmeleri Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasıdır“

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’de gerçekleşen görüşmelerin Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:45
Ertuğruloğlu: “Cenevre görüşmeleri Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasıdır“
banner337

Ertuğruloğlu, Cenevre’de, neredeyse 60 yıl sonra uluslararası camianın gündemine Türk tarafının politikasının net bir şekilde yansıtıldığı, hiçbir kuşkuya neden olmayacak şekilde gündeme getirildiği bir sürecin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) demeç veren Ertuğruloğlu, Cenevre görüşmelerine, muhalefetin yaratmaya çalıştığı algı ile bakmaya çalışılmasının da doğru olmadığını kaydetti.

Cenevre toplantısına kadar Türk tarafının neyi ortaya getireceğinin hiç bilinmediğini ve aniden herkes için sürpriz bir duruş, bir pozisyon ortaya konduğu ve muhalefet ile paylaşılmadığı söylemlerinin doğru olmadığına dikkat çeken Ertuğruloğlu,  tepki göstererek “makama saygı da burada bitti” söylemi içerisine girilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Cenevre’de ortaya konan 6 maddenin, 6 maddelik belge diye yorumlanmaması gerektiğini, bunların Türk tarafının Cenevre’ye giderken ısrarla söylediği gündeme getirdiği konuların maddeleştirilesi olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, bunun bir öneri paketi olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Cenevre’de egemen eşitliği masaya koyacaklarını, eşit uluslararası statünün ortaya konulacağını, ortak zemin arayışında kırmızı çizgilerin bunlar olduğunu söyleyerek Cenevre’ye gidildiğini ve bunu herkesin bildiğini kaydetti.

CENEVRE’DE ORTAYA KONAN POLİTİKA SÜPRİZ DEĞİL…

Cenevre’de bu söylemlerin dışında bir önerinin masaya gelmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, gayriresmi 5+BM toplantısında ortaya konan politikanın hiçbir şekilde bilinmeyen ve sürpriz bir politika olarak yorumlanmaması gerektiğini ve bunu bu şekilde yansıtmaya çalışanların da haksız bir eleştiri yaptıklarını söyledi.

KIBRIS MESELESİ BİR STATÜ SORUNUDUR…

“Savunduğumuz egemenliğimizdir. Devletimizin eşit statüsüdür. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur diye defalarca vurguladık. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur.” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Rum tarafının devlet, Türk tarafının da toplum muamelesi gördüğü sürece bu statü sorununun körüklendiğini ve bu sorunun körüklendiği sürece de hiçbir müzakere sürecinde bir anlaşmaya varmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

ANASTASİADİS’İN ORTAYA KOYDUĞU DURUŞ İLE ANLAŞMA OLMAZ

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de ortaya koyduğu duruş, pozisyon ve mantalite ile kendilerinin anlaşma sağlamasının söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

banner341
“Bunu sadece Anastasiadis’in mantalitesi diye yorumlamamak gerekir. Anastasiades’in ortaya koyduğu mantalite tüm Rum liderliğinin paylaştığı bir mentalitedir. Bu Anastasiadis’in kişiliğinde sergilenen başka bir Rum liderliğinde bunun böyle olmayacağı ile ilgili bir iddia söz konusu değildir. Dolayısıyla kişiye indirgemeyelim, bu Rum tarafının bir bütün olarak Kıbrıs konusuna bağnaz bakışının, hakimiyetçi bakışının, tarihi yanlış algılayan bakışının bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim Cenevre’de ortaya koyduğumuz politika için ne birine özür borcumuz var ne Kıbrıs konunun ileriki aşamalarında Cenevre’de ortaya konan pozisyondan geri adım atma diye bir düşüncemiz var. Bu söz konusu bile değildir. Devletimizin varlığı, eşit uluslararası statüsü, Kıbrıs Türk halkının da egemen hakkı asla taviz verilecek konular değildir. Bunları beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.”

KIBRIS ADASI ASLA HELEN ADASI OLMAYACAK

Kendilerinin ne egemenlikten ne de devletlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, sözlerini “Rum tarafı kabul etmeyecekse etmeyecek. Biz Rum tarafı kabul etmeyecek diye ne egemenlimizden vazgeçeceğiz ne de devletimizden vazgeçeceğiz. Bu bizim özgürlük mücadelemizdir. Haysiyet mücadelemizdir. Onur mücadelemizdir. Rum boyunduruğu altına girmeme kararlılığımızdır. Kıbrıs adasının asla tarihte olmadığı gibi bundan sonra da asla bir Helen adası olmayacağı mesajıdır” şeklinde sürdürdü.

ORTAYA KOYDUĞUMUZ POZİSYONUMUZ NETTİR

BM Genel Sekreter’in yeni bir çağrı yapması halinde Türk tarafının orada olacağını vurgulayan Ertuğruloğlu, kendilerinin kimseden çekinmediklerini ve diyalogdan kaçmadıklarını ifade ederek “Ancak Rum tarafı katılacak mı o bir soru işaretidir. Ama eğer ikinci Cenevre veya başka bir kent toplantısı gerçekleşirse, Türk tarafı olarak Cenevre’de ortaya koyduğumuz pozisyonumuzu harfiyen yenilemekten başka bir misyonumuz olmayacağını da şimdiden söyleyebilirim.” dedi.

Egemenliği, devleti ve eşit uluslararası statüyü savunduklarını dile getiren Ertuğruloğlu,  “Bunlardan geri adım atma söz konusu değildir. İlk defa uluslararası camia çok net şekilde Kıbrıs Türk pozisyonunun ne olduğunu görmekte, duymaktadır. Anavatanımız bütün gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pozisyonunu desteklemektedir. Bizim ne birinden özür dileme düşüncemiz, ne de savunduklarımızdan geri adım atma diye bir düşüncemiz olabilir. Söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.

KIBRIS’TA BİR ANLAŞAMA KKTC’NİN KABULÜNDEN GEÇER

Bundan sonra kimsenin bu duruşu değiştirme gücüne sahip olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu,  hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kimsenin devletten geri adım atma hakkının olmadığını belirtti.  Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kimsenin devletten geri adım atma hakkı yoktur. Egemenlikten geri adım atma hakkı yoktur. Her zaman vurgulamışımdır Kıbrıs’ta anlaşma KKTC’nin kabulünden geçer. Eğer bir anlaşama olacaksa bu anlaşama belgesinin altına ‘KKTC adına’ diyerek imza konacak; Kıbrıs Türk toplumu adına değil.” İfadesini kullandı.

“Biz, adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum devletinin bir toplumu değiliz. Rum tarafı devlet ise Kıbrıs Türk halkı da devlettir.” şeklinde konuşan Ertuğruloğlu, artık yeni müzakere sürecine, iki devlet arasında bir müzakere süreci olması halinde var olacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Rum-devlet, Türk- toplum statüleri bu şekilde sürecek, Rum devlet statüsü ile bizi ambargolar altında ezemeye devam edecek, izolasyon tedbirleri uygulatacak ve ondan sonra biz onunla 53 yılımızı boşa harcadığımız gibi bir 53 yıl daha bir yüz üç yıl daha boşa harcayacak düşüncede değiliz.”

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 15:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı Seçilen Peray Ahmet'i kutladı
Başbakan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı Seçilen Peray Ahmet'i kutladı
“GAÜ Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 28 Mayıs Cuma
“GAÜ Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 28 Mayıs Cuma
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Günü'nü kutladı
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Günü'nü kutladı
Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı
Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok oldu
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok oldu
YYK Başkanı Hansel halkın bayramını kutladı
YYK Başkanı Hansel halkın bayramını kutladı
Maliye Bakanı Oğuz’dan Ramazan Bayramı mesajı
Maliye Bakanı Oğuz’dan Ramazan Bayramı mesajı
İşad halkın bayramını kutladı
İşad halkın bayramını kutladı
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim