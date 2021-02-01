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Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

ERTUĞRULOĞLU: “5+1 BM TOPLANTISINDA DETAY KONUŞULMAYACAK, ALIŞILAGELMİŞ BAŞLIKLAR KONUŞULMAYACAK VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER GÜNDEMDE OLMAYACAK”

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:45
Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü
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ERTUĞRULOĞLU: “5+1 BM TOPLANTISINDA DETAY KONUŞULMAYACAK, ALIŞILAGELMİŞ BAŞLIKLAR KONUŞULMAYACAK VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER GÜNDEMDE OLMAYACAK”
ÇAVUŞOĞLU: “FEDERASYON İÇİN 52 YILI TÜKETTİK. BUNUN İÇİN MÜZAKERE YAPMANIN BİR FAYDASI OLMAYACAĞINI BİZ BİLİYORUZ. SANIRIM RUM TARAFI DA BİLİYOR…”
“KKTC’DE AYRIM YAPMAKSIZIN TÜM KARDEŞLERİMİZ AŞI OLMA İMKANINI YAKALAYACAK”
Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’nda saat 17.15’te başlayan toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı ve ekibini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirerek, Kıbrıs konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ERTUĞRULOĞLU: “İKİ MİLLET, İKİ AYRI DEMOKRASİ, İKİ AYRI HUKUK, İKİ AYRI EGEMEN DEVLET”
Kıbrıs konusunda gelinen noktayı ve izlenecek yolu Türkiye ile birlikte değerlendireceklerini söyleyen Ertuğruloğlu, “Her zaman söylediğimiz bir realite var. Kıbrıs konusu ulusal davadır. Ulusal davalar birlikte değerlendirilir, birlikte belirlenir, birlikte savunulur. Bu anlayış ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
52 yıllık müzakere sürecinin başarısız olduğunu belirten Ertuğruloğlu, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemenin mümkün olmadığının bilinciyle yeni bir süreç öngördüklerini vurguladı.
Ülkenin realitelerine dayalı olarak iki millet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hukuk, iki ayrı egemen devlet varlığı temelinde politika savunduklarını kaydeden Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Bu toplantı, daha önce de hem anavatanın hem de bizlerin vurguladığı gibi, 52 yıllık toplumlar arası müzakere sürecine benzeyen bir toplantı olmayacaktır. Detay konuşulmayacaktır, alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacaktır, güven artırıcı önlemler gündemde olmayacaktır. 5+1’deki hedef ortak zemin olup olmadığının belirlenmesidir. İyi niyetle, uzlaşı arzulayarak bu toplantıya katılacağız. Aynı iyi niyeti, aynı uzlaşı arzusunu karşı taraf sergilerse ortak zemin gündeme gelirse ona göre hareket edeceğiz.”
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın çalışmalarını gururla izlediğini de belirten Ertuğruloğlu, “Anavatanımız güçlü olduğu kadar Kıbrıs Türkü güçlüdür. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir” ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU: “ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE AŞI MİKTARINI ARTIRACAĞIZ”

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerine, KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.
Çavuşoğlu, ‘Sevgili Tahsin abi’ diye hitap ettiği Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na “Sizinle daha önce de çalıştık. Tecrübelerinizden istifade ediyoruz, öğreniyoruz” dedi.
Ertuğruloğlu’nun göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, orada da birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.
Bugün Kıbrıs’a gelerek Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına olan desteklerini bir kere daha vurgulamak istediklerini söyledi.
Salgın döneminde bir taraftan Acil Durum Hastanesi’ni açarak, KKTC Hükümeti’nin aldığı tedbirlere destek vermeye devam ederken, diğer taraftan aşıları gönderdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkına gerekli aşıları gönderiyoruz. Bugüne kadar 40 bin doz aşı geldi. Önümüzdeki süreçte bu aşı miktarını artıracağız ve böylelikle KKTC’de ayrım yapmaksızın tüm kardeşlerimiz aşı olma imkanını yakalayacak” dedi.
“BİR MÜZAKERE ZEMİNİ VAR MI YOK MU GÖRECEĞİZ”
Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu, müzakere ile ilgili sürecin hızlanmaya başladığını belirtti.
Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Kıbrıs müzakereleri ile ilgili 5+1 gayri resmi toplantı bizim fikrimizdi. Çünkü artık federasyon için 52 yılı tükettik. Tüm yöntemler tüketildi. Bunun için müzakere yapmanın bir faydası olmayacağını biz biliyoruz. Sanırım Rum tarafı da biliyor. Ama maalesef Rum tarafında bizim gibi ilkeli ve dürüst bir tutum sergilenmiyor. Federasyon için müzakere etmenin bir anlamı yok. Yarın tabii Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında da değerlendirmelerimizi yapacağız.
Neyi müzakere edeceğimizi önce gayri resmi görüşmemiz gerekiyor. Bizim tutumumuz belli. Elbette soracağımız sorular var. Karşı tarafın ne kadar samimi olduğunu ölçme imkânımız olacak. Böylelikle bir müzakere zemini var mı yok mu bu toplantıda göreceğiz.”
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin uyum içerisinde çalışmasını istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Sizlerle beraber de uyum konusunda hiçbir şüphemiz yok. KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını birlikte görüşeceğiz, birlikte karar alacağız ve birlikte savunacağız” dedi.
Kapalı Maraş konusundan da bahseden Çavuşoğlu, “Daha önce başlattığımız Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili sizin kontrolünüzde envanter çalışması devam ediyor. Bu envanter çalışması tamamlandıktan sonra mülkiyet haklarını ihlal etmeden BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde atabileceğimiz adımları da istişare ederek atacağız” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 01.02.2021 19:57
Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluMevlut çavuşoğlu
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