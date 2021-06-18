banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
banner376

Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’da bugün başlayan Antalya Diplomasi Formu çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. 

18 Haziran 2021 Cuma 17:00
Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
banner337

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’da bugün başlayan Antalya Diplomasi Formu çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Diplomasi Forumu’na katılan Ertuğruloğlu, forum çerçevesindeki ilk görüşmesini yaptığı TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ardından diğer bazı temaslarda da bulundu. 

banner341
Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşmalarıyla bugün resmi açılışı gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından Ertuğruloğlu’nun temasları devam edecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 18.06.2021 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar İrdelendi
UKÜ’de Grafik Tasarımda Feminist Yaklaşımlar İrdelendi
YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı
YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı
Tüketiciler Derneği halka koronavirüs önlemlerini ihmal etmeden uygulama çağrısı yaptı
Tüketiciler Derneği halka koronavirüs önlemlerini ihmal etmeden uygulama çağrısı yaptı
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de bazı okullarda incelemelerde bulundu
Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de bazı okullarda incelemelerde bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi
DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı’nda engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları görüşüldü
Cumhurbaşkanlığı’nda engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları görüşüldü
Genel Tarım Sigortası Fonu barınak zararlarının ödendiğini açıkladı
Genel Tarım Sigortası Fonu barınak zararlarının ödendiğini açıkladı
Saner-Çağman görüşmesi tamamlandı
Saner-Çağman görüşmesi tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim